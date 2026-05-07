夜晚雙腿痠麻難眠 恐是不寧腿症候群 中西醫整合治療

醫師提醒，不寧腿症候群雖然不具備立即的生命危險，但長期下來對睡眠品質與心理健康的影響不小；示意圖。(圖／123RF)

每到夜晚，雙腿卻突然傳來難以言喻的痠麻、拉扯或躁動感，非得起身走動才能暫時緩解？56歲的林女士多年來深受此困擾，不僅長期失眠，白天更是精神不濟、情緒低落，嚴重影響職場表現。醫師指出，此症狀在臨床上常被誤認為單純的過度疲勞或血液循環不良，其實這可能是「不寧腿症候群」在作祟。林女士在求診後，經醫師進行整體評估，採取藥物搭配針灸的整合治療，目前雙腿痠麻的不適感已觀察到有所緩解，睡眠品質也逐步趨於穩定。

★體質失衡 神經傳導異常

台灣台中榮民總醫院灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，許多民眾面對腳部痠麻往往選擇忍耐，卻不知不寧腿症候群與神經傳導異常及體質失衡密切相關。在中醫觀點中，治療核心在於「治本治標並進」，醫師會針對患者的體質與症狀表現進行個別化調整，而非採取單一固定處方。臨床上常見的證型包括「肝腎陰虛型」，患者多在夜間感覺腿部痠軟加重，醫師常運用熟地黃、山藥、枸杞子等藥材滋陰補腎。

★血虛濕熱 中醫分兩類型

針對不同中醫臨床表現，唐佑任進一步說明，若屬於「氣血虛弱型」的患者，常伴隨腿部麻木無力與疲倦，治療上會以補氣養血為主，改善筋脈失養的狀態；而「濕熱瘀阻型」患者則常感到腿部腫脹或灼熱，此時則須清熱疏肝、活血溫經。唐佑任也提到，針對孕婦或合併貧血的特殊族群，會依據體質酌量使用黃耆、阿膠等補益氣血的藥材，協助提升整體的調養狀態，讓身體機制恢復平衡。

★針灸刺激穴位 安定神經

除了中藥調理，針灸也是不寧腿症候群臨床上常見的介入方式。唐佑任解釋，透過刺激特定穴位可達到疏通經絡、安定神經的效果。臨床上常選取三陰交、足三里與太谿等穴位，以補益脾腎、養血益氣。若患者下肢抽動情況較明顯，則會取委中穴舒筋活血；部分情況下也會搭配風池穴，透過調控機制間接影響神經傳導。唐佑任強調，中醫介入的優勢在於副作用相對較低，適合長期調養，但仍須由專業醫師進行精準評估。

★缺鐵也影響 可抽血檢查

從現代醫學觀點來看，不寧腿症候群與多巴胺神經傳導異常及缺鐵、鐵質代謝不足有關。因此，在中醫治療過程中，也會視患者情況，建議轉介神經內科評估是否需抽血檢查鐵質狀況，或搭配神經調節藥物共同治療。透過中西醫整合照護模式，能更全面地應對神經失衡問題。此外，規律的生活型態也是關鍵，唐佑任建議，應避免過量攝取咖啡因與酒精，睡前可進行適度的伸展與熱敷，有助於肌肉放鬆。

唐佑任提醒，不寧腿症候群雖然不具備立即的生命危險，但長期下來對睡眠品質與心理健康的影響不小。透過早期的專業診斷與中西醫整合介入，多數患者都能有效控制不適症狀。面對這類「不安分的雙腿」，民眾不應僅視為老化或疲勞，應尋求專業醫療建議，透過中醫辨證與生活調整，找回身心平衡並重拾安穩的睡眠生活。

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