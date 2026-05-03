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癲癇規律服藥仍常發作 腦皮質發育不良手術解決

記者王駿杰
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張寶玲診察發現，罹患癲癇症男孩有腦皮質發育不良（如箭頭所示）。（圖／新竹台大分院...
張寶玲診察發現，罹患癲癇症男孩有腦皮質發育不良（如箭頭所示）。（圖／新竹台大分院提供）

一名14歲自閉症男孩自三歲起因癲癇接受抗癲癇藥物治療，但仍頻繁發作，並伴隨意識喪失以及嚴重學習障礙，因癲癇控制不佳，進一步接受檢查與評估，並建議接受癲癇手術。術後病理報告證實為局部腦皮質發育不良（Focal Cortical Dysplasia）。男孩術後恢復良好，未出現併發症，也未再發生意識喪失，癲癇發作次數明顯減少。

台灣新竹台大分院小兒部張寶玲醫師評估後發現，男孩腦波檢查出現頻繁右側額葉局部癲癇波，懷疑可能存在腦部病灶。進一步安排腦部磁振造影檢查後，發現右側額葉異常病灶。由於男孩屬於頑固性癲癇，在多種抗癲癇藥物治療下仍持續發作，醫療團隊評估後建議接受癲癇手術，過程中透過腦皮質腦波監測，由張寶玲即時判讀並定位癲癇來源，再由神經外科醫師切除病灶。

張寶玲表示，局部腦皮質發育不良屬於腦皮質發展畸形的一種，也是兒童癲癇手術最常見的病理原因。雖然這類病變並非惡性腫瘤，但若引發癲癇，仍需積極評估是否需要外科手術治療。

張寶玲指出，約有四分之一的癲癇病人屬於頑固型癲癇，在多種藥物治療下仍可能持續發作。若癲癇長期未能有效控制，可能影響孩子的心智與動作發展。

張寶玲提醒，對於頑固型癲癇病人，除了藥物治療外，建議進一步接受腦部影像檢查，也可評估基因檢測，以利制定個人化精準治療方案。透過持續追蹤與治療，才能有效控制癲癇並降低對發展的影響。

併發症 腫瘤

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