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不再汗涔涔…腋下多汗選微波除汗 手汗太多打肉毒桿菌

黃寅
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台中仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜說，無創微波除汗的技術是利...
台中仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜說，無創微波除汗的技術是利用微波能量精準破壞腋下汗腺與異味腺體。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

一名16歲高中生愛打籃球，但從青春期開始，腋下出汗量明顯增加，運動後衣服常被汗水浸濕，還伴隨異味，在球場上倍感尷尬。除了腋下，他的雙手也容易冒汗，寫字時汗水常浸濕紙張。醫師診斷，這名高中生罹患腋下多汗合併輕度異味與手汗症。於是安排無創微波除汗（miraDry），手汗問題則是採用肉毒桿菌注射治療，終於讓高中生揮別這些困擾。

台灣台中仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜說，青春期因為荷爾蒙變化與大量運動，腋下汗腺活性常明顯增加，不僅造成生活不便，也會帶來社交壓力。無創微波除汗的技術是利用微波能量精準破壞腋下汗腺與異味腺體，不需手術或全身麻醉，療程大約一小時即可完成，術後可立即返家或回到學校。

她說，治療後效果立即且明顯，並且能長期維持。與交感神經手術不同的是，無創微波除汗不會造成代償性出汗，對青少年族群尤其合適。

至於手汗問題，黃昭瑜說，目前對於青少年過度手汗，肉毒桿菌注射仍是最安全且有效的選擇。透過掌心多點注射方式，可暫時抑制交感神經對汗腺的刺激，讓手汗量在治療後顯著下降，效果可維持約四至六個月。對於因手汗困擾日常生活的學生，例如寫字、考試、使用電子產品，以及與人互動時手心濕滑等情況，都能產生明顯改善。

她說，醫師會根據多汗的程度與影響日常生活的狀況進行客觀評估，必要時可搭配碘澱粉測試確認出汗區域，讓治療更為精準。無論是腋下多汗、異味或手汗問題，這些都屬於可治療的醫學狀態，民眾無須感到羞愧。如果症狀已影響社交、自信或日常功能，建議及早就醫，在青春期建立良好的生活與心理狀態。

腋下出汗在治療前以碘澱粉測試呈現大片斑塊，代表出汗旺盛（圖左）；治療後斑塊淡化，...
腋下出汗在治療前以碘澱粉測試呈現大片斑塊，代表出汗旺盛（圖左）；治療後斑塊淡化，顯示汗腺活性大幅降低（圖右）。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

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