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66歲男不是火氣大 無痛血尿、腰痠 泌尿上皮癌找上門

記者萬于甄／台南報導
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醫師提醒，在臨床症狀方面，泌尿上皮癌最典型表現為無痛性血尿，通常會先進行尿液細胞...
醫師提醒，在臨床症狀方面，泌尿上皮癌最典型表現為無痛性血尿，通常會先進行尿液細胞學檢查篩檢；示意圖。（圖／123RF）

一名60多歲王姓男子平時熱愛登山，自認身體硬朗，但有長期吸菸習慣，日前王男發現自己出現血尿並伴隨左側腰痠情況，起初誤以為運動過度或「火氣大」，未料症狀未改善，就醫檢查後確診泌尿上皮癌，經手術合併藥物灌注治療後，追蹤三年未復發，王男也成功戒菸，恢復健康生活。

台灣台南市立安南醫院泌尿科醫師董修廷表示，不少民眾發現尿液帶血但未伴隨疼痛，常輕忽為一般身體不適，延誤就醫時機，然而「無痛性血尿」往往是泌尿上皮癌的重要早期警訊，尤其台灣的上泌尿道上皮癌發生率居全球之冠，且預後相對較差，民眾不可掉以輕心。

董修廷指出，人體泌尿道包括腎盂、輸尿管、膀胱與尿道，均由泌尿上皮細胞構成，統計顯示，全球約九成泌尿道癌症發生在膀胱，但台灣上泌尿道病例占比高達三成，且以中南部沿海地區較為常見，加上輸尿管壁較薄，癌細胞易穿透擴散，復發率也高於膀胱癌，是極具威脅的隱形殺手，且除環境與藥物外，吸菸也是另一大致癌因子。

安南醫院泌尿科醫師董修廷指出，人體泌尿道從腎盂、輸尿管到膀胱皆覆蓋著上皮細胞，由...
安南醫院泌尿科醫師董修廷指出，人體泌尿道從腎盂、輸尿管到膀胱皆覆蓋著上皮細胞，由於台灣上泌尿道癌發生率高，提醒民眾若出現「無痛性血尿」務必提高警覺，及早尋求專業評估。（圖／安南醫院提供）

他說，在臨床症狀方面，泌尿上皮癌最典型表現為無痛性血尿，包括肉眼可見紅尿或健康檢查發現的尿液潛血，部分患者也可能出現頻尿、急尿或腰痛等情形，通常會先進行尿液細胞學檢查篩檢，並安排膀胱鏡或輸尿管鏡進一步確認病灶位置與範圍，以利精確診斷。

董修廷表示，泌尿上皮癌治療方式依腫瘤侵犯深度與擴散情形而定，早期患者可透過內視鏡手術搭配藥物灌注降低復發風險，但若腫瘤已侵犯肌肉層，則須採取根除性手術；現在也導入達文西機械手臂等微創技術，減少手術傷口並加速術後恢復。

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