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律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

記者郭政芬／新竹即時報導
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見閱法律事務所所長李佩縈（中）鼓勵所有罹癌患者，「真正改變一切的， 不是命運，是...
見閱法律事務所所長李佩縈（中）鼓勵所有罹癌患者，「真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。」（記者郭政芬／攝影）

台灣見閱法律事務所所長李佩縈日前在健康檢查中，透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌。她求診中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平，由於腫瘤呈現「多發性分布」，她和古君平以及整型外科醫師黃重崴醫病溝通後，進行乳頭保留患側全切除併雙側乳房立即重建，術後5天，患者立刻上工，恢復良好。

古君平表示，所謂「多發性乳癌」，是指在同一側乳房中出現兩處以上、甚至分布於不同象限的腫瘤病灶。此案例影像檢查中，右邊乳房至少可見3處病灶，最大約1.6公分，最小約0.6公分。由於多發性腫瘤可能在影像未顯現的區域仍存在潛在癌細胞，臨床上通常建議進行乳房全切除，以降低殘留與復發風險。

古君平說明，乳管原位癌雖尚未侵犯周邊組織，但若未積極處理，未來可能演變為侵襲性乳癌，因此確診後仍建議乳房手術切除。本案例於手術中同步進行前哨淋巴結切片檢查，確認無淋巴轉移，顯示疾病仍屬早期階段。術後並與整形外科合作，患者選擇進行患側全切除併雙側乳房立即重建。

古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視，建議民眾減少使用塑膠製品、避免高溫接觸塑化材料，降低環境荷爾蒙暴露風險。此外，定期篩檢仍是早期發現、提高治癒率的關鍵，尤其40歲以上女性應依國健署建議定期接受乳房檢查，守護自身健康。

李佩縈回診時特別跟兩位醫師致謝，分享這次經驗，她說自己將邁入60歲，當知道乳房異常，了解是人的老化過程，面對現實，相信醫師，接受治療。在60歲生日當天，送給自己的生日禮物，進手術室，切除乳房並重建。身為律師的她，面對疾病，她像平常處理司法案件一樣，「知道它，面對它，解決它。」

李佩縈鼓勵所有罹癌患者，「只要覺得自己是幸運的，你就會是幸運的人。」她說，當被宣判乳癌原位癌時， 她也曾擔心要不要化療？會不會掉頭髮？ 但當她知道，可以切除再重建時，不需要化療，也不需要放療。 她反而鬆了一口氣。很多人以為，戰勝疾病靠的是奇蹟。 但她說，「真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。」

醫師古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活...
醫師古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視。（記者郭政芬／攝影）

透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為...
透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌。（醫院提供）

癌細胞 腫瘤

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