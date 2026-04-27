白內障造成急性青光眼頭痛頭暈 急診、眼科合力挽救視力

童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師筆指圖右處即為急性青光眼發作眼部圖示，左圖為眼部正常情況。（童綜合醫院提供）

台灣台中一名67歲患者左眼視力模糊，只能看到微光影，到診所檢查發現是嚴重白內障，他後來覺得頭痛頭暈，家人帶往童綜合醫院急診就醫，急診醫師曾柏元進行頭部理學檢查，發現其左眼的觸感比右眼硬，緊急會診眼科楊啓蘭醫師，確認是過熟性白內障造成的急性青光眼，安排水晶體超音波乳化手術，術後恢復良好，頭痛頭暈症狀也解除。

術後回診，楊啓蘭醫師發現患者進行過白內障手術的左眼，視力雖然比術前好，但仍然只有0.05，幫患者再安排光學同調斷層掃描（OCT），發現左眼有一個巨大的黃斑部圓孔（圓孔已達1600微米），再安排玻璃體切除及內限膜瓣膜轉位手術，術後一周，患者視力已回到0.5。

童綜合醫院急診部醫師曾柏元表示，頭痛暈眩的成因很多，包括常見的內耳前庭系統、心血管系統、神經系統或眼部疾病有關，民眾若身體有不適應該立即就醫，避免病況的惡化與延宕治療。急性青光眼是其中一項非常重要的鑑別診斷，患者因為抽血與電腦斷層等檢查都無異樣，經觸摸左眼球時發現硬度增加，臨床表現出左眼眼壓極度升高，研判眼科急症而會診眼科醫師處置。

眼科醫師楊啓蘭說，雖然坊間流傳白內障太久不開會急性青光眼，但大部分急性隅角閉鎖青光眼的病人，白內障影響視力的程度其實都不高，跟眼球本身的結構，例如遠視或沒有近視比較有關連。像本案例這種過熟性白內障造成急性青光眼的案例反而是少數，跟水晶體懸韌帶鬆脫關係較大。

他說無論是哪種急性青光眼，進行白內障手術都是最有效的根治方法。只要及時處置，大多數病患在手術後都能恢復到較佳視力，無須像慢性青光眼患者一樣長期點藥。

楊啓蘭表示，此患者出現的黃斑部圓孔並非常見的疾病，大多出現的症狀為視力減退，進行光學同調斷層掃描（OCT）就可以診斷。過去舊型的OCT功能較差，常被白內障或玻璃體出血阻隔。童醫院去年購置新型OCT，具備極高解析度、動態追蹤技術及多功能影像整合能力的優點，適合黃斑部、視網膜及青光眼的精細檢查。

如罹患嚴重的白內障，或者中等的玻璃體出血，也可偵測極細微的黃斑部變化。早期發生的黃斑部圓孔通常都小於400微米，通常只要進行內限膜移除手術即可恢復。但個案的黃斑部圓孔大小高達1600微米，須進行較為複雜的內限膜瓣膜轉位手術，才能將圓孔完全修復，讓患者視力從0.05回到0.5。