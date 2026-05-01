攝護腺肥大 新版手術助擺脫尿管

醫師說，升級版水蒸氣消融手術可為病人提供更安全有效的治療解方。示意圖。（圖／123RF）

良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，當藥物控制效果不佳，或出現反覆感染、血尿、尿滯留等狀況，便需進一步評估手術治療必要性；台灣奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆表示，過去攝護腺水蒸氣消融術已是優選，但對於攝護腺體積較大或有中葉肥大的病人，因蒸氣注射次數須增加、延長尿管留置時間，仍易造成術後組織腫脹加劇，導致拔除尿管後會感到不適。

他表示，升級版水蒸氣消融手術具有時間短、免住院、排尿更順暢三大優勢，且透過同步進行經尿道攝護腺切開術，有效緩解水蒸氣消融術治療初期的腫脹壓力，也讓過去被視為較棘手的大體積攝護腺肥大病人，能獲得安全並理想的治療成果。

曾文歆分享，曾有一名58歲的王姓男子攝護腺體積約達95毫升，因嚴重尿滯留，已長期放置尿管9個月，雖親友與醫師都建議其手術治療，但因王男仍有生育計畫，擔憂手術後恐造成逆行性射精，對手術治療為之卻步。

曾文歆表示，經詳細評估與說明後，王男最後採用「升級版水蒸氣消融手術」，術後第8天順利擺脫陪伴長達9個月的尿管，不僅恢復自然排尿功能，更保留射精功能，也讓王男如釋重負。

曾文歆稱，對於希望及早擺脫長期服藥、追求術後快速恢復的病患來說，升級版水蒸氣消融手術為病人提供更安全有效、兼顧「性」福與排尿的治療新解方。