我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼中央公園南拍片批富豪 商界怒斥引發人身安全疑慮

前王儲：歐洲只想批美以 無人關心遭屠殺的伊朗民眾

56歲家庭主婦久咳不癒 LDCT成功揪出不到1公分早期肺癌腫瘤

記者胡蓬生／苗栗即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
低劑量電腦斷層檢查LDCT可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千綜合醫院提供...
低劑量電腦斷層檢查LDCT可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（大千綜合醫院提供）

肺癌長期位居台灣人癌症死因之首，它的隱匿性常令民眾防不勝防。大千綜合醫院醫療副院長及胸腔內科醫師謝為忠分享臨床案例，一名56歲家庭主婦因慢性咳嗽就醫，透過低劑量電腦斷層（LDCT）成功揪出不到1公分的早期肺癌，經微創手術後恢復良好，謝為忠強調，「及早篩檢」是爭取更佳預後的關鍵。

謝為忠指出，肺癌最困難之處在於早期往往缺乏典型症狀，甚至完全沒有不適感，許多病人出現胸痛、呼吸不適或體重減輕才就醫，病情往往已進入中晚期。雖然一般胸部X光是基礎檢查，但對微小結節的偵測力有限。相對而言，低劑量電腦斷層（LDCT）不需施打顯影劑、檢查時間短且輻射劑量低，能更清晰地偵測肺部細微病灶，篩檢的意義在於高風險族群能更早發現問題，而非製造恐慌。

這名56歲女性病患不吸菸，因慢性咳嗽持續3個月就醫。初步X光檢查並無異樣，但醫師考量她的家族病史顯著（大姊罹患肺癌、二哥鼻咽癌、二姊乳癌），因此安排公費LDCT檢查，結果發現約0.65公分病灶，半年後第二次追蹤，病灶無明顯變化，但再過半年的第三次追蹤，病灶已增長至0.85公分。

謝為忠指出，在評估後，病人於大千醫院接受胸部微創手術切除，病理報告證實為右上肺微小浸潤性腺癌第IA期（極早期）。由於發現早，手術切除後即達到治癒效果，後續不需進行標靶、免疫或化療、電療，病人目前已回歸正常生活，僅需門診定期追蹤。

謝為忠表示，早期肺癌的臨床表現可能與一般感冒無異。目前政府提供高風險族群每2年一次的公費LDCT篩檢，對象包含具肺癌家族史者、重度吸菸者。肺癌並不可怕，關鍵在於「及早發現、及早介入」，如果民眾屬高風險族群，或出現久咳不癒、呼吸不適、胸痛、體重異常減輕等警訊，應盡速尋求專業醫師評估，透過精準篩檢把握黃金治療時機。

大千醫院副院長謝為忠呼籲，肺癌不可怕，關鍵在於及早發現、及早介入治療。（大千綜合...
大千醫院副院長謝為忠呼籲，肺癌不可怕，關鍵在於及早發現、及早介入治療。（大千綜合醫院提供）

56歲女性肺癌病患在第三次追蹤時，病灶已增長至0.85公分，評估後，接受微創手術...
56歲女性肺癌病患在第三次追蹤時，病灶已增長至0.85公分，評估後，接受微創手術切除。（大千綜合醫院提供）

世報陪您半世紀

上一則

66歲男確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽

延伸閱讀

70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌

70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌
66歲男確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽

66歲男確診膀胱、輸尿管泌尿上皮癌 醫：無痛血尿別輕忽
82歲甲狀腺癌二度復發 醫生這方式替她保住聲帶＋副甲狀腺

82歲甲狀腺癌二度復發 醫生這方式替她保住聲帶＋副甲狀腺
40歲男長期菸酒咳血痰 聲帶長腫塊險阻塞呼吸道

40歲男長期菸酒咳血痰 聲帶長腫塊險阻塞呼吸道

熱門新聞

穀雨節氣將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。（本報資料照片）

4月20日入「穀雨」 4生肖易損財 恐有致命血光之災…養生首重肝脾

2026-04-19 04:54
網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

2026-04-24 19:49
酪梨富含維生素B群，有助減緩焦慮、壓力與憂鬱情緒。(圖／AI生成)

睡前吃這1水果…助放鬆神經、延長睡眠、還能調節褪黑激素

2026-04-22 02:00
居家糞便檢測可以作為初步篩查工具，但有所限制，不能取代臨床的「金標準」腸鏡；尤其當病人已經出現便血、排便異常，或不明原因消瘦時，更應該及早就醫，而不是反覆自測；示意圖。（圖／123RF）

🎙️「無症狀」並非無危機 大腸癌篩查不可忽視

2026-04-21 09:35
根據衛福部國健署調查，台灣脂肪肝盛行率高達33%，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高；示意圖。（123RF）

逆轉脂肪肝關鍵在「代謝」 醫師傳授三招避免肝包油

2026-04-20 05:05
堅果。(圖／AI生成)

營養密度高、天然、易取得…心臟科醫師最這5大類食物

2026-04-22 02:00

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死

美富豪在非洲狩獵遇上象群 遭5頭護幼母象踩死
南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下

南加華人區驚爆3死血案 華人老夫婦命喪槍下
3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程