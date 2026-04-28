我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破封鎖 首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的為中國

阿Sa再婚了 嫁小9歲健身教練：恭喜你娶我

糞便檢測「幽門桿菌」降低胃癌風險

記者林媛玲／新北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師表示，預防胃癌應從根源著手，民眾應進行篩檢，若發現感染幽門螺旋桿菌，應盡早諮...
醫師表示，預防胃癌應從根源著手，民眾應進行篩檢，若發現感染幽門螺旋桿菌，應盡早諮詢醫師進行治療；示意圖。（圖／123RF）

胃癌早期症狀與一般胃痛極為相似，55歲王姓男子因長期感到「火燒心」及空腹胃痛，原以為只是早年三餐不正常導致的小毛病，經「糞便抗原檢測」與胃鏡檢查才驚覺已進入胃癌癌前病變階段。所幸發現早，經內視鏡手術治療後，成功保住完整胃部功能，重獲健康。

收治患者的台北慈濟醫院醫師陳彥志指出，胃癌好發於50至70歲族群，其中「胃幽門螺旋桿菌」是目前公認最危險的致病因子，且高達8至9成的胃癌案例是由該菌感染引起。

感染者罹患胃癌的機率是常人的6到10倍，且該菌多在幼年期即植入胃黏膜，長期誘發慢性發炎，最終導致胃黏膜萎縮或「腸化生」，演變為不可逆的癌症路徑。

王男本身並無癌症家族史，身體一向健朗，卻在檢查中發現感染。陳彥志強調，胃癌早期症狀如上腹悶脹、食欲下降或輕微胃痛，極易被誤認為腸胃不適，若未即時根除幽門桿菌，病情將在沉默中惡化。

針對篩檢方式，陳彥志表示，除了傳統胃鏡外，現在已有「糞便抗原檢測」這類非侵入性的工具。這項技術準確度高且程序簡便，適合做為初步篩檢的第一道防線。

由於王姓患者處於早期癌變，病灶未侵犯深層組織，醫師採取「內視鏡局部病灶刮除術」，不僅傷口微小、恢復極快，更免去了全胃切除的風險。陳彥志分析，早期發現的五年存活率可高達九成以上；反之，若延誤至晚期，不僅需面臨化療與胃部切除，存活率更會驟降至5%以下。

陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。

台北慈濟醫院副院長何景良強調，若出現長期胃部不適、體重不明原因減輕或解黑便等警訊，切勿依賴成藥緩解，應盡速就醫。

癌症

上一則

律師李佩縈談罹乳癌全切重建 「戰勝關鍵是看待疾病的態度」

延伸閱讀

莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務
70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌

70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌
拖到腫瘤「塞滿腸道」...5旬男腸癌三期併腎積水 靠達文西手臂逆轉

拖到腫瘤「塞滿腸道」...5旬男腸癌三期併腎積水 靠達文西手臂逆轉
嚴重喘促、惡性胸水…婦卵巢癌晚期 組合標靶助重生

嚴重喘促、惡性胸水…婦卵巢癌晚期 組合標靶助重生

熱門新聞

酪梨富含維生素B群，有助減緩焦慮、壓力與憂鬱情緒。(圖／AI生成)

睡前吃這1水果…助放鬆神經、延長睡眠、還能調節褪黑激素

2026-04-22 02:00
網友分享啞鈴居家訓練法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anna Shvets ）

利用零碎時間 她曝68歲抗衰關鍵「一對啞鈴練全身」

2026-04-24 19:49
居家糞便檢測可以作為初步篩查工具，但有所限制，不能取代臨床的「金標準」腸鏡；尤其當病人已經出現便血、排便異常，或不明原因消瘦時，更應該及早就醫，而不是反覆自測；示意圖。（圖／123RF）

🎙️「無症狀」並非無危機 大腸癌篩查不可忽視

2026-04-21 09:35
全美腎臟病盛行率比冠狀動脈心臟病更高，但腎臟病症狀不明顯，醫師分享須注意的早期警訊。腎臟模型示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robina Weermeijer）

每七人就有一人患病...7症狀別輕忽 可能是腎臟病

2026-04-26 19:55
堅果。(圖／AI生成)

營養密度高、天然、易取得…心臟科醫師最這5大類食物

2026-04-22 02:00
醫師指出，腎臟病常伴隨脹氣、便祕，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全，又能緩解腸道問題。(本報資料照片)

改善便祕 助腎排毒 醫建議：多吃5類水果

2026-04-23 02:00

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因