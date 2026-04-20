腋下多汗和手汗症致社交困擾 無創微波除汗讓16歲高中生免尷尬

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜說，無創微波除汗的技術是利用微波能量精準破壞腋下汗腺與異味腺體。（仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

一名16歲高中生愛打籃球，但從青春期開始，腋下出汗量明顯增加，運動後衣服常被汗水浸濕，還伴隨異味，在球場上倍感尷尬。除了腋下，他的雙手也容易冒汗，寫字時汗水常浸濕紙張。醫師診斷，這名高中生罹患腋下多汗合併輕度異味與手汗症。於是安排無創微波除汗（miraDry），手汗問題則是採用肉毒桿菌注射治療，終於讓高中生揮別這些困擾。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜說，青春期因為荷爾蒙變化與大量運動，腋下汗腺活性常明顯增加，不僅造成生活不便，也會帶來社交壓力。無創微波除汗的技術是利用微波能量精準破壞腋下汗腺與異味腺體，不需手術或全身麻醉，療程大約一小時即可完成，術後可立即返家或回到學校。

她說，治療後效果立即且明顯，並且能長期維持。與交感神經手術不同的是，無創微波除汗不會造成代償性出汗，對青少年族群尤其合適。

至於手汗問題，黃昭瑜說，目前對於青少年過度手汗，肉毒桿菌注射仍是最安全且有效的選擇。透過掌心多點注射方式，可暫時抑制交感神經對汗腺的刺激，讓手汗量在治療後顯著下降，效果可維持約四至六個月。對於因手汗困擾日常生活的學生，例如寫字、考試、使用電子產品，以及與人互動時手心濕滑等情況，都能產生明顯改善。

她說，醫師會根據多汗的程度與影響日常生活的狀況進行客觀評估，必要時可搭配碘澱粉測試確認出汗區域，讓治療更為精準。無論是腋下多汗、異味或手汗問題，這些都屬於可治療的醫學狀態，民眾無須感到羞愧。如果症狀已影響社交、自信或日常功能，建議及早就醫，在青春期建立良好的生活與心理狀態。