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孩子排斥他人、碰就生氣？ 恐非行為偏差而是觸覺敏感

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孩子容易生氣、排斥他人靠近，或出現推人或打人的行為等，可能與「觸覺敏感」或「感覺...
孩子容易生氣、排斥他人靠近，或出現推人或打人的行為等，可能與「觸覺敏感」或「感覺需求高」等生理特質有關；示意圖。(圖／123RF)

不少家庭正面臨孩子在人際互動上的困擾。像是容易生氣、無法排隊、排斥他人靠近，甚至出現推人或打人的行為等，也因此常被貼上「不合群」或是「過動」等標籤。其實，孩子出現這些行為不一定是故意調皮，背後可能與「觸覺敏感」或「感覺需求高」等生理特質有關。若能透過個別化的職能治療介入，多數孩子的情況都有機會獲得明顯改善。

感覺需求高多半愛跳、愛翻滾 透過刺激幫助穩定情緒

3歲的辰辰（化名）入讀幼兒園半年多，經常無法配合老師指令乖乖排隊，只要同學輕微碰觸就情緒激動，甚至引發肢體衝突；在玩玩具時也會因他人靠近而生氣，對團體生活造成影響。起初家長以為只是個性活潑或脾氣較大，但經過適應期後仍未改善，在老師建議下進一步就醫評估。發現辰辰的問題並非單純的行為偏差，而是與感覺調節功能相關，需要專業介入協助。

臺北市立萬芳醫院復健醫學部職能治療組組長劉姸廷指出，「觸覺敏感」的孩子就像體內裝有過於靈敏的警報器，日常的輕微碰觸對他們而言可能如同撞擊般不適，因此容易出現抗拒、閃躲或情緒爆發等反應；而「感覺需求高」的孩子則需要透過跳躍、翻滾、碰觸等活動來獲得足夠刺激，以維持身體與情緒穩定。這類孩子常被誤解為不配合，但其實他們是在透過自發性方式尋求感覺刺激，以維持身心穩定。倘若未能提供或輸入適當的感覺刺激，就容易在團體中出現衝突行為。

針對辰辰的狀況，治療團隊設計了專屬「感覺餐」運動計畫，透過跳床、前滾翻等前庭覺活動，搭配手撐地板、攀爬繩等本體覺訓練，幫助他穩定情緒與行為。劉姸廷分享，當辰辰在治療室第一次成功與同儕和平共玩時，臉上露出開心笑容，彷彿在說「原來我也可以被喜歡」。過去在幼兒園較孤單的他，現在透過治療建立正向經驗帶回幼兒園，慢慢擴展人際關係，也為未來銜接小學階段奠定良好基礎。

兒童職能治療介入 協助改善感覺調節與人際互動

值得注意的是，近年兒童職能治療需求呈現上升的趨勢。劉姸廷分析，隨著國健署兒童發展篩檢制度推與早期療育觀念的普及，許多感覺調節或發展疑似遲緩的孩子能更早被發現，及早接受評估與療育服務。她強調，早療不應被貼上負面標籤，而是協助孩子發展的重要資源，若能在學齡前及早介入，有助降低未來在人際關係、注意力及學習動機上的困難，避免因反覆挫折形成惡性循環。

最後，劉姸廷也建議，若孩子在進入幼兒園一學期後，仍持續出現人際互動困難、排斥他人碰觸或情緒反應過大的情形，家長可儘早安排就醫評估，尋求復健醫學部醫師門診，由專業團隊透過標準化工具釐清問題並提供適當的介入。理解孩子的特質與需求，並在關鍵時刻給予正確支持，是最珍貴的成長禮物。

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