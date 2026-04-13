拖到腫瘤「塞滿腸道」...5旬男腸癌三期併腎積水 靠達文西手臂逆轉

大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆操作達文西機械手臂。（高雄市大同醫院提供）

50多歲做工的張姓男子飲食少蔬菜、纖維攝取不足，腹痛、血便不以為意也未就醫，近期症狀惡化，嚴重脹氣、排便困難，就診時已是大腸直腸癌三期，腫瘤塞滿腸道，還侵犯泌尿道，一度瀕臨腎衰竭與敗血症，所幸接受達文西微創手術切除腫瘤，腎功能恢復，度過險關。

手術由大腸直腸外科主任蔡鎧隆領聯手泌尿外科與麻醉團隊跨科合作，導入達文西手術系統進行微創手術，在高解析3D視野下，機械手臂深入骨盆腔狹小空間，先精準切除腫瘤與受侵犯腸段，再清除淋巴結，最後處理最棘手的輸尿管重建。

關鍵在於能不能保住腎臟，術中評估後，團隊決定不走傳統以腸道重建的高負擔方式，而是採取膀胱解放術，將健康輸尿管重新植入膀胱，讓病人免於更大範圍重建，也成功守住左腎功能。

負責主刀的台灣大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆表示，這類直腸癌侵犯泌尿道案例相當少見，腫瘤長在直腸與乙狀結腸交界處，不只堵住腸道，更一路侵犯左側輸尿管，導致左腎嚴重積水，若再拖延，恐演變成腎衰竭、敗血症，這不只是單純癌症手術，而是一場橫跨消化與泌尿的跨科別搶救大作戰。

整場手術歷時數小時，在精密操作下完成，術後病人恢復順利，不僅腎功能逐步回升，排便也恢復正常，後續搭配化療大幅降低復發風險。

蔡鎧隆說，張男腫瘤位於直腸與乙狀結腸交界處，造成腸道幾近阻塞，還壓迫輸尿管，導致尿液回流腎臟，形成左腎嚴重積水，若再延誤，恐演變為腎衰竭敗血症。

他表示，傳統開腹手術風險極高，往往傷口大、恢復慢，如今透過機械手臂輔助，出血量與併發症顯著降低，透過達文西機械手臂系統完成高難度手術。

蔡鎧隆說，張男術後恢復順利，腎功能逐步回升，排便恢復正常，並配合輔助化療以降低復發風險。這次手術仰賴跨科團隊精準合作，展現複合型癌症治療整合能力，讓患者成功保住腎臟，兼顧生活品質。

他提醒，大腸直腸癌位居台灣人癌症發生率前三名，且有年輕化趨勢，腹痛、血便、排便習慣改變，往往是最早卻也最容易被忽略的警訊，一旦拖延，腫瘤擴散至鄰近器官，治療難度將成倍增加。

若飲食習慣長期偏好肉類、低纖維飲食，出現腹痛、血便或排便習慣改變等警訊，應及早就醫接受大腸鏡篩檢，把握黃金治療時機。

大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆。（高雄市大同醫院提供）