我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

輕忽腎盞憩室結石 恐使尿道反覆感染、引發敗血症

記者林媛玲／新北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
腎盞憩室構造與結石示意圖。 (圖／台北慈濟醫院提供)
腎盞憩室構造與結石示意圖。 (圖／台北慈濟醫院提供)

田姓婦人長期受腎盞憩室併發結石所苦，因恐懼手術大傷口與漫長復原期，多年僅在診所採保守追蹤，但近期頻繁泌尿道感染，嚴重影響生活品質，最終至醫院尋求協助，經以先進的「負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術」成功取石，隔日順利出院，終結多年反覆感染的噩夢。

收治病患的台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩表示，腎盞憩室是一種較為罕見的先天性腎臟結構異常，發生率僅約0.2%至0.6%，其成因為腎盞向外形成囊袋狀空間，且與正常腎盞之間的通道通常極為狹窄，如田女士案例中通道不足1毫米，這種結構導致尿液排空不良，極易產生尿液滯留並進而形成結石。

鐘伯恩說，患者若常出現反覆泌尿道感染、血尿或腰痛等症狀，若未妥善治療，長期慢性感染恐導致腎功能受損，甚至引發膿瘍或敗血症等重症。

鐘伯恩也分享2025年發表於美國醫學會期刊JAMA Network Open的最新研究「腎結石病史與上泌尿道上皮癌生存預後之關聯」。研究指出，泌尿系統結石病史不僅與較高的「上泌尿道尿路上皮癌」發生率有關，且罹癌後的預後顯著較差。數據顯示，有結石病史者的癌症死亡風險，竟比無結石病史者高出約 83%，即便初期無劇烈不適，仍應盡早就醫檢查，避免拖延治療錯失良機，甚至面臨癌變風險。

針對腎盞憩室結石的治療，鐘伯恩表示，傳統多採經皮穿腎取石術（PCNL），需從背部切開約1公分傷口並穿刺進入腎臟，對於血流旺盛的腎臟而言，出血風險與術後疼痛較高。隨著醫療科技進步，目前小於2至3公分的結石可透過負壓吸引鞘與軟式輸尿管鏡碎石手術解決。

鐘伯恩提醒，現代微創技術已相當成熟，多數結石問題能以非傳統開刀方式解決，民眾若發現有反覆感染、腰痛或血尿，切莫因畏懼手術而延誤病情，平時應養成多喝水、不憋尿、維持良好飲食衛生習慣，才能有效守護腎臟健康，維持優質生活。

癌症

上一則

48歲男罹罕病 規律運動仍難降體重、血壓 切腫瘤後改善

下一則

1周2天走4000步 有效降低心血管風險

延伸閱讀

不是糖尿病引起 7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

不是糖尿病引起 7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟
長者走路喘、疲倦無力 當心二尖瓣逆流

長者走路喘、疲倦無力 當心二尖瓣逆流
穿鞋都鑽心刺骨…痛風石「吃」掉韌帶 旅墨台商求醫這1招解10年痛

穿鞋都鑽心刺骨…痛風石「吃」掉韌帶 旅墨台商求醫這1招解10年痛
酒精殺不死 「超級真菌」耳念珠菌感染恐致命

酒精殺不死 「超級真菌」耳念珠菌感染恐致命

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
老人跌倒。圖/AI生成

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33
水，真的要喝夠，但喝太多也沒有好處。（AI生成）

護腎該怎麼做？ 醫列7點不可不知：它比任何保健品有效

2026-04-10 04:42
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我