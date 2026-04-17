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鼻咽癌放療後遺症 中醫調理助減緩

萬于甄
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台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應...
台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應及早就醫評估，透過中西醫整合照護，可改善後遺症提升生活品質；示意圖。（圖／南市醫提供）

台灣台南一名67歲林姓男子多年前因罹患鼻咽癌並接受放射治療，雖病情穩定未再復發，但卻長期飽受頭暈、頭痛、耳鳴與口鼻乾燥等後遺症困擾，後來尋求台南市立醫院中醫協助，透過中藥與針灸合併治療，症狀逐步改善緩解，讓林男的生活品質大幅提升。

台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌患者長期接受放射治療，易造成「氣陰兩虧」、津液不足與經絡失養，進而引發頭暈、耳鳴與口乾等不適，臨床治療多以益氣養陰、生津潤燥為原則，採用中藥方劑並搭配針灸，促進頭頸部經絡暢通與耳部氣血循環。

他提到，林姓男子就醫時，聽力檢查顯示右耳約65分貝、左耳約85分貝，聽力明顯下降，且常有頭暈、頭痛、鼻乾、口乾等不適症狀，讓生活備感困擾，不過，經治療約2周後，林男自覺頭暈明顯減輕，鼻乾與口乾也大幅改善，耳部分泌物減少，睡眠品質逐漸提升。

林男持續規律調理半年，頭痛發作次數大幅降低，幾乎不再頭暈，耳鳴音量減小、耳悶感改善，精神狀態轉佳，聽力清晰度也有所提升，頸部緊繃僵硬情形也逐漸緩解。

趙念廷指出，鼻咽癌患者常因放射線影響鼻咽部黏膜、唾液腺及周邊組織，導致唾液分泌減少與黏膜乾燥，進而出現口乾、鼻乾等症狀，並可能影響耳咽管功能，而耳咽管負責調節中耳壓力及分泌物引流，一旦功能受損，可能造成中耳通氣不良或分泌物積聚，導致耳悶、耳塞、慢性中耳炎、耳鳴甚至聽力下降。

趙念廷提醒，鼻咽癌患者在放療後出現耳鳴、耳悶或聽力變化並不少見，建議患者平時應多補充水分，避免辛辣、燥熱及刺激性食物，維持口腔濕潤與良好清潔習慣，若出現耳鳴、耳悶或聽力異常等症狀，應及早就醫評估，透過適當治療與中西醫整合照護，有助改善放療後遺症並提升生活品質。

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