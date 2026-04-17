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70歲男背痛 健檢揪出攝護腺癌

黃寅
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醫師提醒，中高齡男性應養成定期健檢的習慣，特別是攝護腺特異抗原（PSA）檢測不可...
醫師提醒，中高齡男性應養成定期健檢的習慣，特別是攝護腺特異抗原（PSA）檢測不可忽視；示意圖。（圖／123RF）

一名70歲男性最近數月因背痛影響生活品質，原以為是年紀大造成，僅靠吃止痛藥和熱敷緩解，直到健檢時才意外發現攝護腺特異抗原（PSA）與鹼性磷酸酶（ALK-P）指數明顯異常，醫師察覺可能是罹患攝護腺癌且轉移，經進一步檢查後確診為攝護腺癌合併瀰漫性骨轉移，所幸好透過跨科合作及早確認病因，病情已獲控制。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽說，攝護腺癌發生率在台灣男性癌症中排名前幾位。早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，許多患者常因為排尿困難、夜尿頻繁、血尿，甚至出現骨痛才就醫，往往病情已屬晚期。患者因背痛接受健檢而發現異常，算是「因禍得福」，否則若再拖延，可能導致骨折、神經壓迫等嚴重併發症

他說，攝護腺癌的好發族群多為50歲以上男性，尤其有家族病史者風險更高。PSA 是最具代表性的篩檢工具，一般建議50歲以上男性每年檢測一次；若屬於高風險族群（如直系親屬曾罹病），則應從45歲就開始檢測。至於ALK-P雖不是專屬於攝護腺癌的指標，但在評估骨轉移時十分重要，數值偏高常代表骨頭已有病灶，值得臨床高度警覺。

針對攝護腺癌骨轉移的治療，劉緯陽說，目前主要以荷爾蒙治療（男性荷爾蒙抑制）作為第一線，搭配新一代標靶荷爾蒙藥物或化學治療，可有效延緩病程。同時也會針對骨轉移給予骨保護治療藥物，或利用放射治療緩解骨痛，提升生活品質。雖然骨轉移代表病程已進入晚期，但若積極治療，病人仍能維持一定存活期與生活功能。

家醫科醫師黃珮茹建議，中高齡男性應養成定期健檢的習慣，特別是PSA檢測不可忽視，包括：一、 定期篩檢：50歲以上男性應每年檢查PSA，有家族病史者建議提早至45歲開始；二、 警覺症狀：若出現頻尿、夜尿、血尿或持續骨痛，應及早就醫檢查；三、 積極治療：即便發現轉移，只要接受合適治療，仍有機會控制病情、維持生活品質。

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