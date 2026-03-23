🎞️女嗜喝熱咖啡眼角膜「破皮」確診乾眼症 醫：蒸氣釀角膜缺損

高雄一名30歲女子嗜喝熱咖啡，卻因蒸氣直撲眼睛被診斷罹患乾眼症。（記者郭韋綺／攝影）

喝咖啡 提神也要小心傷視力！一名30歲任職咖啡店陳姓女子，平日每天固定喝1到2杯咖啡，兩周前開始出現雙眼乾澀、異物感，嚴重時睜不開眼，醫師檢查發現，不僅眼角膜上皮缺損，她原本視力正常、也沒近視，沒想到掉到只剩0.5，確診罹患乾眼症，經治療視力已恢復。

影片來源：聯合新聞網

收治這名病患的眼科醫師、台灣大仁科技大學藥學系教授洪啟庭表示，陳女近2、3年進入咖啡店任職，多了每天喝咖啡的習慣，最近兩周以來突然雙眼乾澀、異物感睜不開眼，檢查時發現眼睛充血、畏光等症狀，視力下降至0.5，眼角膜出現「破皮」，淚液分泌不足，確診為乾眼症。

進一步了解，陳女總喜歡把熱騰騰咖啡端到眼前，飲用時高溫蒸氣直接撲向眼睛，不經意的小動作卻釀成視力受損。洪啟庭解釋，蒸氣會破壞淚液中的脂質層，加速水分蒸發，使角膜暴露在乾燥環境中，進而引發乾眼症、角膜受損，所幸經抗生素治療已經恢復視力，但乾眼症屬於不可逆，必須長期追蹤治療控制。

得知咖啡熱蒸氣傷眼睛，讓陳女驚訝說自己視力正常有1.2，沒想到喝咖啡的習慣影響到視力，直呼以後不敢再趁熱直接喝，「現在都會先放涼一點才敢喝」。

除了蒸氣導致影響視力，咖啡因提神效果其實有限，洪啟庭說明，人體清醒時會累積腺苷，讓人產生疲倦感，而咖啡因會與腺苷受體結合，暫時阻斷疲勞訊號，使人感覺清醒，但這只是延後疲勞，一旦腺苷持續堆積、超出負荷，反而會出現精神渙散、想睡覺等反效果。

此外，咖啡具有利尿作用，長期飲用可能導致身體脫水，減少淚液分泌，也可能影響瞼板腺功能，使眼表脂質層不足，增加乾眼症風險

洪啟庭建議，民眾飲用熱咖啡時，避免讓蒸氣直接接觸眼睛，可稍微偏離杯口或待溫度下降後再飲用，適度補充水分，減少脫水情形。

他強調，咖啡因並不能真正消除疲勞，只是暫時「掩蓋」身體疲累，若長期依賴恐增加過勞風險，對於需要長時間工作或駕駛的族群，充足休息仍是維持專注與安全的根本之道，不應過度依賴咖啡提神。

高雄一名30歲女子嗜喝熱咖啡，卻因蒸氣直撲眼睛被診斷罹患乾眼症。（記者郭韋綺／攝影）

女子就醫時，眼角膜上皮缺損嚴重，確診罹患乾眼症。（洪啟庭提供）