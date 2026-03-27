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75歲男突聲音沙啞、進食嗆咳 單側聲帶麻痺

記者黃寅
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75歲男性聲音變沙啞、難進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物，醫師診斷後確定罹患單側聲帶麻痺，經玻尿酸聲帶注射治療後已恢復健康。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）
75歲男性聲音變沙啞、難進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物，醫師診斷後確定罹患單側聲帶麻痺，經玻尿酸聲帶注射治療後已恢復健康。（圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

一名75歲男性愛唱歌，但心臟手術後聲音卻變得沙啞、難以發聲，性格變得孤僻。此外，進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物。台灣仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明診斷，男子罹患單側聲帶麻痺，所幸經玻尿酸聲帶注射治療後，不但重新享受美食，並且重拾唱歌樂趣，「人生從黑白變彩色」

徐正明說，單側聲帶麻痺是臨床常見但長期被低估的病症，主要原因是聲門無法完全閉合，導致病人出現氣聲、聲音沙啞、吞嚥困難與進食嗆咳等問題，嚴重時甚至引發吸入性肺炎而危及生命。根據統計，其常見成因包括手術後併發症（24%）、氣管插管傷害（7.5%）、腦中風與神經退化疾病（10%）、頭頸部腫瘤或相關癌症（25%）等。然而臨床對此病的識能不足，導致病人常錯失黃金治療時機，增加併發症風險與醫療負擔。

他說，單側聲帶麻痺的高危險族群包括曾經接受頸部或胸部手術者（例如甲狀腺手術）、罹患頸胸部腫瘤者（例如甲狀腺癌和肺癌）、特定神經系統疾病（例如中風）、中高齡者、教師和歌手，以及生活習慣不良者（例如抽菸、酗酒、熬夜與常吃辛辣食物等）。這些族群因為喉部神經受損或是聲帶功能退化的關係，很容易會出現容易嗆咳、聲音沙啞、發音無力及咳嗽無力等症狀。

徐正明說，診斷時會先詢問病人病史，分別安排喉部內視鏡檢查觀察聲帶運動和閉合狀態，並進行電腦斷層或磁振造影的影像學檢查，再進行喉閃頻內視鏡檢查，觀察高速振動下的聲帶情形。治療方式為：一、聲帶注射： 把玻尿酸和自體脂肪物質注射到麻痺聲帶，增加厚度以縮小縫隙。二、語言治療或甲狀軟骨成形術等。若經診斷為單側聲帶麻痺應該盡快治療，與醫師討論選擇最適合自己狀況的治療方案，改善生活品質。

他說，預防單側聲帶麻痺的關鍵是保護聲帶和喉部健康，建議民眾平常要多喝水、避免大聲說話、戒菸酒、採清淡飲食、保持充足睡眠，並且注意頸部、胸部手術和腫瘤等高風險因素影響。若有聲音異常、長期沙啞或嗆咳的症狀發生，應該儘早尋求耳鼻喉科醫師諮詢和診斷，早期發現早期治療。

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