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台研究：常接觸塑化劑乳癌風險飆7倍 這類人最危險

記者陳雨鑫／即時報導
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塑化劑無所不在，醫師建議，避免將熱湯、熱飲裝至塑膠袋，再者，接觸玩具或塑料製品後，務必洗手後再進食。(記者胡經周／攝影)
塑化劑無所不在，醫師建議，避免將熱湯、熱飲裝至塑膠袋，再者，接觸玩具或塑料製品後，務必洗手後再進食。(記者胡經周／攝影)

經常暴露於塑化劑DEHP（鄰苯二甲酸二—乙基己基酯）環境中，小心乳癌風險恐倍增。台灣一項歷經20年、大規模本土研究發現，女性若經常接觸塑化劑，且體內代謝能力差，合併初經早於14歲，乳癌風險將飆升至7倍。

該項研究日前刊登於「美國國家科學院院刊」，研究團隊成員包括前副總統、中研院院士陳建仁、國衛院及台灣多所大學等專家學者，於1991年至1992年招募近1萬2000名女性，蒐集受試者尿液樣本，並記錄其生活習慣與環境暴露，持續追蹤至2010年。

研究團隊連結全國癌症登記檔，找出受試女性中確診乳癌個案，另配對選取未罹癌的對照組，從冷凍檢體庫找出乳房侵襲癌119位及對照組245位的尿液樣本，進行塑化劑代謝物分析。結果發現，當尿液DEHP代謝物濃度較高者，追蹤期間罹患乳癌風險也顯著增加。

論文第一作者、中研院基因體中心前博士後研究員陳慧祺指出，DEHP進入人體後，會代謝成毒性較高的初級代謝物（MEHP），再進一步轉化為毒性較低的次級代謝物。若體內初級代謝物殘留百分比高，表示個體對此代謝效率較差。

陳慧祺指出，代謝易感性（MEHP%）反映不同個體代謝DEHP的能力，數值偏高為乳癌高風險群。當DEHP暴露與MEHP%同時偏高時，乳癌風險上升至2.68倍；再合併初經早於14歲，乳癌風險增高為沒有這3個風險因子者的7.52倍。

陳慧祺指出，MEHP%的代謝差異可能來自天生體質與生活飲食環境不同，目前台灣和各國相關研究與監測，尚未注意MEHP%的重要性，此發現為未來乳癌風險評估提供新的切入點。

即將於6月接任中研院院長的陳建仁指出，DEHP是廣泛存在於日常塑膠製品中的環境荷爾蒙，提醒高危險族群減少塑化劑暴露，並加強乳癌篩檢。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，DEHP的危害早在多年前被發現，此次研究進一步證實對女性影響巨大。DEHP存在於「聚氯乙烯」（PVC）塑膠產品中，提醒民眾接觸玩具或塑料產品後，務必洗手後再進食，平時多喝白開水、攝取新鮮蔬果，幫助人體代謝DEHP。

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陳建仁 乳癌

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