62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫檢查後發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」。資深護理人員都驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師旋即安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷表示，該名患者年輕時從事貨車司機工作，長期作息不規律，加上應酬頻繁、飲酒習慣難以戒除，約40歲時便已出現痛風症狀，但始終未規律就醫追蹤，每當關節紅腫疼痛發作，患者僅依賴止痛藥暫時緩解，未控制飲食，也未接受降尿酸治療，導致血中尿酸長期偏高。

雖然多年前開始就醫服藥，但患者也坦承「朋友約喝酒時還是會喝兩口」，因此在長時間尿酸失控的情況下，尿酸結晶不斷沉積於關節與周邊軟組織，逐漸形成一顆顆肉眼可見的痛風石，明顯分布於腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處，部分結石體積甚至如雞蛋般大，不僅造成關節變形，也使局部皮膚長期處於緊繃狀態。

黃仁廷說，痛風是一種與代謝異常相關的慢性疾病，主要成因為體內尿酸生成過多，或腎臟排泄功能不足，導致尿酸在血液中累積，當急性發作時，常出現關節紅、腫、熱、痛症狀，若長期未妥善控制，便會進展為慢性痛風，尿酸逐漸在關節處累積形成痛風石，增加破裂與感染風險。

痛風石會破裂，與其生長位置、體積大小及周圍組織狀況密切相關，當痛風石長期堆積在皮膚下方，會持續壓迫皮膚與軟組織，使局部血液循環變差，皮膚逐漸變薄、脆弱。一旦患者行走、摩擦、外力撞擊，或局部發炎反應加劇時，皮膚便可能無法承受內部壓力而破裂。

此外，痛風反覆發作本身就會造成慢性發炎，發炎反應會破壞周圍組織結構，使皮膚修復能力下降，當痛風石持續增大，內部尿酸結晶堆積過多，局部壓力升高，就可能像被撐破的氣球一樣突然破裂，導致混合尿酸結晶與組織液外滲，外觀常呈現白色糊狀或乳白色結晶，並伴隨劇烈疼痛。

黃仁廷說，痛風石破裂，最大的風險在於感染，破損的皮膚就像一道破口，細菌容易趁虛而入，可能導致慢性潰瘍、蜂窩性組織炎，嚴重時甚至引發敗血症，若感染持續擴散，甚至可能侵入骨骼，形成骨髓炎，當感染無法控制、組織大範圍壞死時，為了保命，最嚴重的處置就是截肢。

1名62歲男性患有痛風卻仍不禁口，手腳均可見痛風石。（亞洲大學附屬醫院提供）