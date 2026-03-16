新竹女BMI僅20 打瘦瘦針狂吐送急診 就醫竟是酮酸血症

新竹臺大分院急診醫學部主任陳彥斌醫師安排重點照護式超音波（POCUS）及相關檢查，並給予葡萄糖水與電解質輸液等治療，協助病人體內酮酸代謝。（新竹台大分院提供）

台灣新竹一名31歲女子體型纖瘦、BMI僅約20，為了追求極致身材，施打流行的「瘦瘦針」，連續數日出現噁心、劇烈嘔吐及腹脹等症狀，就醫才發現是「飢餓性酮酸血症」。醫師提醒，體脂不高或未經醫師評估自行使用，可能因熱量攝取不足與脫水，引發酮酸血症等代謝性併發症。

新竹台大分院急診醫學部主任陳彥斌指出，該女因連續數日出現噁心、劇烈嘔吐及腹脹等症狀，前往新竹台大分院竹東院區急診就醫。初步問診時，病人未主動提及任何藥物使用情況，所幸在檢查時注意到她腹部有約0.5公分的淺層瘀青，外觀類似皮下注射痕跡，詢問後該女才坦承近期自行施打減重針。

陳彥斌表示，該名女體型纖瘦，身體質量指數（BMI）約20，她為追求更纖細體態，自費施打近期流行的「瘦瘦針」，每周注射一次，目前已完成第三周療程。由於藥物抑制食慾，再加上副作用造成持續嘔吐與脫水，導致身體熱量攝取不足，使身體開始分解脂肪產生能量，最終累積大量酮體，引發「飢餓性酮酸血症」。

醫療團隊隨即安排重點照護式超音波（POCUS）及相關檢查，並給予葡萄糖水與電解質輸液等治療，協助病人體內酮酸代謝。經治療後，病人體內酮酸指數恢復正常，噁心與嘔吐症狀明顯改善，後續經護理師衛教後順利出院。

陳彥斌提醒，目前常見的注射型減重藥物多屬於GLP-1受體促效劑，可透過抑制食慾及延緩胃排空達到減重效果，但常見副作用包括噁心、嘔吐及腹瀉等。若體脂不高或未經醫師評估自行使用，可能因熱量攝取不足與脫水，引發酮酸血症等代謝性併發症，對健康造成風險。

新竹台大分院也呼籲，「完整且真實的病史」是醫師正確診斷的重要關鍵。民眾就醫時應主動告知所有藥物使用情況，包括處方藥、自費減重藥、中草藥及保健食品，以及近期是否接受醫療處置、減重或醫美療程。隱匿病史不僅可能影響醫師判斷，延誤治療，嚴重時甚至可能危及生命。