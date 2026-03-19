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劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫：藏撕裂、感染危機

沈能元
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本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢，她的「微笑唇環」引起話題。(美聯社)
本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢，她的「微笑唇環」引起話題。(美聯社)

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

外媒報導，劉美賢的唇環藏在口腔內、只在微笑時才顯露；她受訪表示，這個唇環是自己兩年多前穿的，當時她讓妹妹幫忙撐開嘴唇，然後自己拿著穿刺針對著鏡子，就這樣直接穿過去了。

「微笑唇環」其實就是「唇繫帶穿環」，穿刺位置在口腔內連接上唇內側與牙齦之間的「唇繫帶，此為細小柔軟的黏膜組織。穿刺者將一個環狀金屬飾品穿過這塊組織，末端以金屬球固定。

台灣雙和醫院口腔顎面外科主治醫師黃茂栓說，在唇繫帶穿環，與舌環類似，或也有人在牙齒上鑲鑽，都是在口腔內放置異物，如果放置時，消毒做的好，感染風險相對降低，但由於口腔內微生物、細菌很多，仍有感染的風險，因此，醫師並不鼓勵以這樣的方式凸顯個人特色。

由於，唇繫帶組織較為脆弱，如果不小心遭到碰撞，十分容易造成撕裂傷、創傷。黃茂栓表示，更何況當事人是一名溜冰選手，在練習、比賽時可能出現滑倒、撞擊等情形，一旦撞擊臉部都是一種風險。雖然，唇繫環是當事人自己穿刺的，但因唇繫帶表面光滑，穿刺後，可以用碘酒或漱口水消毒即可，不過，如果消毒不確實，還是有感染的風險。

至於，唇繫環所引起的感染，會不會影響嘴唇、舌頭，甚至是脫落不慎吞下，是否會導致呼吸困難？黃茂栓說，唇繫帶是在上嘴唇與上排牙齒之間，即便感染、發炎，或是吞下，「應不至於引起呼吸困難」，但可能會影響說話發音，或是吃東西等，醫師並不鼓勵唇繫帶穿環，畢竟還是有撕裂傷的風險，必須提高警覺。(沈能元)

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