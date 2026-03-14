我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人400萬現金買百年莊園 幾年後1100萬上市出售

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

亞培血糖機數據錯誤釀7死、730多起嚴重受傷 緊急召回

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)
亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)

亞培(Abbott)發布緊急警告，美國約有300萬個「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷的通報，因此緊急召回。同時引發至少3起訴訟。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州、華盛頓州和北卡羅來納州都有因血糖值判讀錯誤要提告亞培。最新統計應有860人因為血糖值判讀錯誤而受害。

加州奧克蘭的達文特(Davonte Ford)去年11月一天清晨，發現爸爸麥可(Michael Ford)的血糖機發出低血糖警報，達文特餵父親一杯加了兩匙糖的咖啡。

麥可的血糖沒有動靜，達文特又拿一杯給他，麥可的血糖略升隨即下降到68mg/dL，達文特又倒一杯加糖的茶並給爸爸一塊餅乾，此時麥可的說話速度慢下來，眼皮沉重。達文特趕緊撥911。救護人員趕到後，發現麥可的血糖值高達551mg/dL，是正常值的3倍多。

第二天，68歲的麥可在加護病房因多次心臟驟停去世。25歲的達文特今年2月提告亞培，因為麥可的死亡案例沒有納入亞培的統計。

亞培發言人林賽德爾科(Lindsy Delco)表示，並非每批次的所有感應器都有問題，導致這次召回的錯誤判讀是由生產線問題引起，目前已迅速解決。

內分泌學家艾米．沃里納(Amy Warriner)表示，20多年前，連續血糖監測儀(CGM)問世，徹底改變糖友。指尖採血需要糖友一天多次抽取少量血液來檢測血糖值，而CGM則透過連接在患者手臂上感應器的極細軟針，自動檢測皮下組織液中的血糖值。

「但畢竟是科技產品，也會出故障，」沃里納說，「一旦故障，就可能危及生命。」

亞培不是第一次召回，另一家製造商德康(Dexcom)也曾多次召回，「美國糖尿病協會」(American Diabetes Association)表示，應該備有指尖採血作為備用，尤其是在症狀與血糖機判讀不符情況下。

世報陪您半世紀

上一則

他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息

延伸閱讀

不胖也可能糖尿病 醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦

不胖也可能糖尿病 醫揭古人稱「消渴」原因 血糖高反而愈來愈瘦
味之素召回3700萬磅遭汙染冷凍食品

味之素召回3700萬磅遭汙染冷凍食品
「全國汽車安全召回週」活動 日前於洛杉磯盛大舉行

「全國汽車安全召回週」活動 日前於洛杉磯盛大舉行
心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦

心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦

熱門新聞

大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
半數以上青光眼患者不知道自己已罹病，導致延誤治療。示意圖。（取自123RF）

用眼過度 年輕青光眼患者大幅攀升…出現這症狀快就醫

2026-03-09 16:08
家醫科醫師表示，每天只要進行10分鐘「運動零食」減脂法，腰圍一個月少1.5公分。(圖／123RF)

每周5天各10分鐘「運動零食」2個月腰圍少1吋

2026-03-09 03:23
紐約近日雨雪交替、氣溫反覆，冷空氣與濕氣交織，使呼吸道疾病風險持續升高。示意圖。（123RF） 楊俶儻

🎙️紐約天氣又變冷了 呼吸道疾病風險增 專家警示

2026-03-10 09:30
台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘說，如果睡眠變得很淺，或晚上醒來很多次，大腦清潔過程就會被打斷，神經、代謝、免疫與能量系統恐受到影響。示意圖。（圖／123RF）

大腦需要每天「倒垃圾」 醫：睡不好恐影響大腦代謝

2026-03-07 23:57

超人氣

更多 >
雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能

雞蛋和部分食材組合降低營養 跟它們混吃恐有中毒可能
挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列

挖寶好市多「不到10元」解決一餐 亞洲味也入列
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚

加州婦打匹克球受傷 醫保拒付 原因讓她震驚
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱