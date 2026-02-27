我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存指南／清雪別忘屋頂 積冰成壩毀房又危險

五角大廈AI軍事用途曝 打造網攻工具找出中國電網弱點

50歲男耳鳴以為聽力下降 核磁共振檢查發現竟是鼻咽癌第三期

記者胡蓬生／苗栗即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，如果發現鼻咽癌相關症狀，一定要及早就醫，才能提高治癒率。（大千綜合醫院提供）
大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，如果發現鼻咽癌相關症狀，一定要及早就醫，才能提高治癒率。（大千綜合醫院提供）

50歲林姓男子因左耳持續耳鳴且聽力下降，原以為只是單純聽力變差，前往耳鼻喉科檢查，不料經鼻咽內視鏡檢查，竟發現鼻咽部有腫瘤，轉介至大千綜合醫院透過核磁共振檢查後，確診為鼻咽癌第三期，且癌細胞已轉移至頸部淋巴。經大千癌症醫療團隊治療後，追蹤至今3年多病情控制良好，並無復發或轉移情形。

大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，鼻咽癌在台灣相當常見，根據衛福部國健署最新公布2023年癌登統計資料，台灣每年有超過1400名鼻咽癌新診斷病人，其中超過4成因發現時機較晚未能治癒。鼻咽癌病患男女比例約3比1，以男性居多，且好發年齡落在正值壯年的40至55歲，因此常造成相當程度的家庭及社會衝擊。

他指出，由於鼻咽位置在顱底骨下方、鼻腔後方，無法直接看見及觸摸，必須使用鼻咽反射鏡或鼻咽內視鏡才能看清楚，導致早期發現不易，提醒大家，如果出現以下症狀應提高警覺：

1.耳朵異狀：因腫瘤侵犯或堵塞耳咽管單側，會出現耳鳴、聽力減退、中耳炎。

2.鼻部症狀：鼻塞、流鼻血、分泌物中帶血絲。

3.頸部腫大：約7至8成病人會因頸部淋巴腺轉移導致腫大情形。

4.神經症狀：若侵犯到顱底，可能出現頭痛、視力模糊（複視）或臉部發麻。

張富迪表示，鼻咽癌的解剖位置位於顱底，加上對放射線具高敏感性，因此以放射線治療為主，再根據臨床期別評估是否需要併用化療輔助，手術治療屬於輔助性質，如果放射線治療之後頸部淋巴結未完全消失或者鼻咽腫瘤復發，才會考慮手術切除。另外，「同步化放療」是在放射治療期間同時給予化療，是目前國際間認為對第二期以上的鼻咽癌最有效的治療方式。

傳統的放射治療是每天照射1次，整個療程大約需時2個月，但隨著醫療進步，目前的「弧形放射治療」搭配「影像導航定位」，能精準打擊癌細胞，能減少傳統治療常見的口乾舌燥、放射性齬齒、骨壞死、牙關緊閉等副作用，同時提高治癒率及生活品質。

張富迪提醒，發生鼻咽癌最有可能的致病因素是一種名為EB的病毒感染，但其他與鼻咽癌息息相關的因素還有家族遺傳、長期吸菸、經常食用醃漬食物或鹹魚、或吸入甲醛、木屑等環境因素。鼻咽癌並非絕症，但早期發現、早期治療絕對是關鍵。民眾若出現持續性耳鳴或頸部腫塊等相關症狀，務必要盡快尋求專業醫師檢查。

50歲男子經由正子造影檢查，確診為鼻咽癌第三期，且已轉移至頸部淋巴（紅圈處）。（...
50歲男子經由正子造影檢查，確診為鼻咽癌第三期，且已轉移至頸部淋巴（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）
林姓男子透過核磁共振檢查，確診為鼻咽癌（黃色箭頭處）。（大千綜合醫院提供）
林姓男子透過核磁共振檢查，確診為鼻咽癌（黃色箭頭處）。（大千綜合醫院提供）

世報陪您半世紀

腫瘤 癌細胞 癌症

上一則

閃光、飛蚊是警訊 5旬男用眼過度釀視網膜剝離 術後中醫調養恢復視野

延伸閱讀

何妤玟赴泰國考頌缽證照 上課全靠英文考驗聽力

何妤玟赴泰國考頌缽證照 上課全靠英文考驗聽力
70歲婦人反覆解尿疼痛、血尿 竟是罕見HPV尿道癌

70歲婦人反覆解尿疼痛、血尿 竟是罕見HPV尿道癌
26歲女罹甲狀腺癌 切除結節手術繞道腋下 頸部不留疤

26歲女罹甲狀腺癌 切除結節手術繞道腋下 頸部不留疤
單耳聽力降是警訊…「耳中風」48小時內治療有望救回聽力

單耳聽力降是警訊…「耳中風」48小時內治療有望救回聽力

熱門新聞

美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17
水煮蛋。（圖／123RF）

水煮或煎炒 怎麼吃雞蛋最健康？3種常見迷思

2026-02-23 01:00
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴