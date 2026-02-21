我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

「勿在公車上大便」宣導片熱議 洛市急下架

高壓環境加應酬文化 科技白領男酒癮纏身難戒斷

記者陳俊智／桃園即時報導
長期酗酒可能造成專注力降低，不僅影響工作，也會造成家庭困擾（示意圖）。（本報資料照片）
長期酗酒可能造成專注力降低，不僅影響工作，也會造成家庭困擾（示意圖）。（本報資料照片）

台灣桃園38歲林姓男子在科技業上班，雖然是外界稱羨的高薪白領，但高壓環境與應酬文化，酒癮越來越重，小酌助眠變成天天要喝，出現失眠、情緒低落和專注力下降等情，甚至罹患憂鬱症，後來經桃園療養院評估，透過儀器治療才好轉。

「我不是不想戒，是一到晚上就控制不住，腦袋一直想喝。」林先生表示，因為長期喝酒，不僅擅長的工作開始出錯，家人也發現他變得易怒、退縮，假日只想躺在床上，對生活完全提不起勁。他多次嘗試戒酒並接受藥物治療，但渴酒感反覆來襲，加上憂鬱症狀加重，讓他一度對治療失去信心。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥指出，成癮疾患往往是慢性且反覆發作，常與憂鬱等精神疾患共病。 臨床上最棘手的就是「渴求感」，很多患者不是意志力不夠，而是大腦獎賞系統與自我控制迴路長期失衡，讓他們在壓力、疲憊或特定情境下，很容易再次被拉回去。

林先生透過藥物和深層經顱磁刺激治療，渴求感下降，情緒波動也趨於穩定，終於重新找回自我管理的節奏。

桃療成癮治療科主任吳坤鴻表示，深層經顱磁刺激是一種非侵入性的腦刺激治療，它透過特殊設計的深層線圈，可刺激較深且較廣泛的腦區網路，有助減少渴求感。但是，腦刺激治療不是取代原有的治療模式，而是放進整合治療裡，搭配藥物、心理治療與生活重建，才讓患者在戒斷與復原的過程更穩定。

世報陪您半世紀

療養院 憂鬱症

上一則

溫差大 咳嗽不止患者大增 中醫：按壓「合谷穴」有助緩解

下一則

老病磨人 母決斷食善終 「天邊孝子」搶救

延伸閱讀

告別收假症候群 竹市府推「四帖收心方」 助市民健康開工

告別收假症候群 竹市府推「四帖收心方」 助市民健康開工
冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性

冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性
人工培育鑽石占全球逾4成市場 豫小城變身鑽石之都

人工培育鑽石占全球逾4成市場 豫小城變身鑽石之都
春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

春節瘋狂追劇 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

熱門新聞

網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖

3生肖晚年享清福 屬牛苦盡甘來、他子孫團聚家庭更溫暖
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說

退休怕錢不夠花？聽聽專家怎麼說