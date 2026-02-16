杏仁核幾乎沒反應 霍諾德爬101無懼 關鍵在前額葉

我的頻道

口述／台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳淑美 採訪／記者陳雨鑫
全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月25日早上9時挑戰徒手攀爬台北101大樓，歷時1小時31分，成為台北101無安全裝備、徒手攀登的第一人。(中通社)
全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1月25日早上9時挑戰徒手攀爬台北101大樓，歷時1小時31分，成為台北101無安全裝備、徒手攀登的第一人。(中通社)

極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀爬台北101，引發全球熱議，外界不只關注他的體能與技術，更好奇他為何能在數百公尺高空中保持冷靜。

醫學研究曾以功能性核磁共振（fMRI）觀察他的腦部活動，發現當一般人面對高處或危險情境時，負責恐懼反應的「杏仁核」會明顯被活化，但霍諾德的杏仁核反應卻異常低，甚至幾乎沒反應，一度引發「他的杏仁核是不是壞掉了」的討論。

長期後天訓練 調節恐懼

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳淑美表示，從現有研究來看，霍諾德的杏仁核結構並無異常，並非天生缺乏恐懼，而是長期後天訓練，前額葉抑制他的杏仁核，讓他具有調節恐懼的能力。

杏仁核位於大腦內側顳葉，屬於邊緣系統的一部分，是人類與生俱來的「恐懼警報器」，當視覺、聽覺或觸覺接收到潛在威脅刺激，訊息會先經過視丘，幾乎不需思考就直達杏仁核，迅速啟動自律神經，讓心跳加快、呼吸急促、肌肉緊繃，進入俗稱的「戰或逃」狀態，這條路徑極快，也被稱為是「快路徑」，是人類演化過程中，為了保命而形成的本能反應。

但人類的大腦是具有「理性區塊」，感官受到刺激後，除了會走「快路徑」以外，同一時間也會走「慢路徑」，感官受到刺激，訊息傳到視丘，會經視覺皮層快速判斷眼前情境是否真有立即危險，快速回饋給杏仁核，但不具有抑制杏仁核反應的效果，人類還是會感到恐懼，只是理性知道不具生命威脅。

正向經驗累積 減敏反應

究竟艾力克斯是如何透過訓練達到不恐懼的反應？陳淑美說，關鍵在「正向的經驗累積」，以前額葉為主導的系統，會記錄每一次成功且安全的經驗，並將這些記憶轉化為未來判斷依據，當感官系統受到刺激時，前額葉會同時抑制杏仁核出現戰逃反應，也就是俗稱的「減敏反應」。

不過，如果想透過訓練前額葉來調節恐懼，則必須在專業評估與指導下進行，且核心原則是「循序漸進」，如果減敏訓練的過程中太過刺激，不但無法減敏，還可能留下更深刻的負面記憶，反而使恐懼加劇。

以一位懼高症的患者為例，若想嘗試克服高度，一開始一定要慢慢加上高度，並反覆完成動作，讓大腦會逐步建立「我做得到，而且沒有發生危險」的記憶，當類似情境再次出現，前額葉才能發揮效用，抑制杏仁核傳遞恐懼訊息。

疾病影響功能 不感害怕

除了後天可以訓練降低恐懼以外，有鮮少的人天生杏仁核的結構就比較小，因此傳遞訊息的能力較差，這類人也相對於正常人，比較不會出現戰逃反應，其餘則可能是疾病，如腦中風阿茲海默症、巴金森氏症等，都會影響訊息傳遞，使其對恐懼刺激的反應遲鈍，甚至難以感到害怕。

未受訓練反應路徑

●快路徑：視丘→杏仁核→下視丘／腦幹→交感神經（心跳加快、冒汗、恐懼）

●慢路徑：視丘→視覺皮層（理性）→杏仁核→下視丘／腦幹→ 交感神經（心跳加快、冒汗、恐懼）

受過訓練反應路徑

視丘→大腦皮質→前額葉（正向記憶）→抑制杏仁核→下視丘／腦幹 →交感神經（反應降低）

小檔案：

杏仁核（Amygdala）是位於大腦顳葉深處、形狀如杏仁的皮質下中樞，左右各一，屬於邊緣系統的一部份。它是大腦的情緒與危機偵測中心，主要負責恐懼、焦慮、憤怒等負面情緒的產生，並在面臨危險時引發「戰或逃」反應。杏仁核還能調節情緒記憶、增強對強烈情緒事件的記憶，在焦慮症、創傷後遺症（PTSD）中通常較活躍。

大腦恐懼反應機制 製表／陳雨鑫
大腦恐懼反應機制 製表／陳雨鑫

