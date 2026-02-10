我的頻道

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

5旬歲男突腹劇痛 竟是腸腫瘤致腸穿孔 緊急切除大腸救命

醫師提醒，有男子大腸鏡檢查發現腸道阻塞，造成劇烈腹痛，竟是腸腫瘤造成腸穿孔；示意圖。（圖／123RF）
台南52歲梁先生原本身體健康，大腸鏡檢查發現腸道阻塞，等候病理切片報告期間突然劇烈腹痛，竟是腸腫瘤造成腸穿孔。還好及時發現、緊急大腸切除及腸道接合，搭配術後療程一周後出院，正接受一系列全身性治療追蹤。

很多人以為只要有大腸直腸癌，腸子就只能切除，嚴重影響後續生活品質。台南柳營奇美醫院消化系外科醫師林敬天指出，手術在大腸直腸癌治療中扮演的角色近幾年已有調整，若能盡早確診，並確定完整期別，手術前可先藥物治療，搭配基因檢測確定癌症型態再給適切藥物妥善追蹤，甚至可能不須手術。

林敬天表示，大腸直腸癌台灣發生率長年居前三名，近年醫療科技進步，目前對大腸直腸癌的治療發展已有許多有效途徑，除傳統開刀還有最先進的細胞治療、標靶治療、免疫治療等搭配化學治療，針對不同期別的大腸直腸癌都有穩定且有效的策略。

林敬天說，大腸直腸癌早期發現比任何手術術式都重要，許多的危險因子多半和生活作息有關，包含肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸及飲酒等。

他建議應留意生活小細節如排便習慣改變，若解便時出現血便切勿掉以輕心，另外多運動、多蔬果、少紅肉也是預防祕訣。

院方表示，梁姓患者當時發現有血便至診所就診，糞便潛血檢查呈現陽性反應，大腸鏡檢查發現是大腸腫瘤且造成腸道阻塞，在等病理切片結果時出事，醫療團隊及時手術完成根除性大腸切除及腸道吻合，並搭配術後加速康復療程（ERAS），患者術後第兩天便正常飲食且配合復健計畫，持續追蹤狀況。

林敬天表示，患者到急診時已腸道穿孔、腹膜炎及敗血症，當下對癌症治療選項有限。所幸醫療團隊即時搶救得宜，病人得以順利手術，外科、麻醉科、護理師、營養師及復健師等組成專業團隊，透過疼痛控制、營養支持、早期下床活動及腸胃功能促進等整合性照護，讓患者術後能早期進食盡早出院。

腹突劇痛竟是腫瘤造成腸穿孔，患者緊急大腸切除救回一命。(圖／林敬天提供)
癌症 腫瘤

過年大掃除暗藏「傷」機 醫師教4大原則不受傷

冬季呼吸道病激增 久咳超過2周 輕忽恐變奪命重症

