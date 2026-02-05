我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成缺油引起

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（圖／123RF）
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（圖／123RF）

現代人長時間用眼，導致眼淚分泌不足，產生乾燥、刺痛、疲勞、紅癢、畏光，甚至造成視力模糊的「乾眼症」，若不治療，會增加角膜受損潰瘍及感染等風險。眼科醫師表示，3C產品愈來愈普遍，許多年輕人眼睛過勞，整體觀察，乾眼症患者年齡下降趨勢，可說是眼科門診最常見的疾病。

乾眼症顧名思義是眼睛乾澀，其原因為淚液分泌量不足、揮發太快、淚液成分失常、眼表發炎、老化導致淚腺功能降低等。黃楚軒說，乾眼症的致病機轉，可分為淚液分泌不足的「缺水型」，以及淚液蒸發過快的「缺油型」乾眼症。前者主要是基礎分泌量下降導致水份不足而導致乾眼，後者則是分泌油脂層的瞼板腺功能障礙使眼淚蒸發過快無法保留在眼表。

「很多人覺得眼睛乾燥痠澀，拼命點人工淚液，或是市售涼感眼藥水，但效果有限，有些涼感眼藥水含有收縮血管成分，可能對乾眼發炎的眼表造成刺激。」台北國泰醫院眼科主治醫師黃楚軒指出，治療乾眼症要先找出是缺水還是缺油，超過八成乾眼症是因為眼睛缺油，主要是眼瞼的瞼板腺阻塞了，導致油脂分泌不足或品質不佳，使淚水快速蒸發。

另外，也有一些病人是缺油又缺水，需要雙管齊下的治療，疏通瞼板腺阻塞並減少發炎。黃楚軒表示，缺水性的乾眼症主要治療方式為補充人工淚液，以高保水性的藥水及藥膏來增加水份留置於眼表的時間，例如不含人工防腐劑的單支裝人工淚液。缺油性的乾眼症要以改善瞼板腺的分泌並減少眼瞼發炎為目標，可進行按摩熱敷，軟化油脂並進一步按摩促進暢通。

黃楚軒強調，有些病人就診時不僅有單純乾眼症，還伴隨著或輕或重的慢性結膜炎、眼瞼炎，需要加上消炎藥物的使用。而難治型的病人可以考慮抽取自體血清來達到更好的療效。在居家生活護理方面，應避開直接吹風、使用空調時增加室內濕度。看東西要增加眨眼次數、避免長時間滑手機、不熬夜等；日常飲食則多攝取富含維生素A、Omega-3的食物。

年節長假即將到來，黃楚軒提醒，熬夜追劇、打牌之餘，若出現乾眼症的症狀，要趕緊適度休息，並補充人工淚液，觀察症狀若未能緩解就需要盡早就醫，切勿隨意購買含有類固醇成分的眼藥水。長期未治療的乾眼症會引起慢性發炎、角膜破損，甚至不可逆的視力減損，及早檢查、及早治療、及早調整生活作息，對症下藥才能保住視力健康。

上一則

台女作家胰臟癌疼痛如碎大石 癌友卻遭醫生宣布準備後事

延伸閱讀

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症
冬天防乾癢 3大招讓皮膚柔軟又細緻

冬天防乾癢 3大招讓皮膚柔軟又細緻
手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起
出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善

出現輕微脂肪肝不可輕忽 醫師提醒「這幾件事」能改善

熱門新聞

自2023年以來，已有至少4400起訴訟，未能充分揭露GLP-1類藥物的潛在嚴重傷害風險。圖為「胰妥讚」和「猛健樂」。(路透)

有人失明、腸裂…猛健樂等GLP-1類減重藥物 2年來已4400起官司

2026-02-01 20:45
家醫科醫師李思賢分享，一項最新研究指出，只要在用餐後立刻進行短時間爬樓梯，就能有效降低餐後血糖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

不用跑步流汗 醫曝餐後「1～3分鐘」小動作降血糖有感

2026-01-29 21:02
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。（取材自YouTube）

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

2026-01-29 04:28
今冬流感來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情以來的最高水平。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡；示意圖。（圖／123RF）

🎙️流感病例創新高 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

2026-02-03 09:35
醫師黃信鎰說明，女病患罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，接受「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術解心頭之患。（中國附醫提供）

猶如心臟長石頭 72歲女劇烈胸痛險猝死 醫1招解心頭之患

2026-01-29 05:20
反酸、燒心、嗓子不適、夜間咳嗽——如果你在節後這段時間反覆出現這些症狀，別急著以為只是吃多了，這很可能是食道反流在發出信號；示意圖。（圖／123RF）

🎙️燒心、嗓子卡、夜咳不斷 真的只是消化不良嗎？

2026-01-27 09:30

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象