偏頭痛「痛不欲生」靠吃止痛藥？恐變成天天頭痛

中壯年男性常見作息不規律、睡眠不足，這些生活型態會影響腦血管調節與神經傳導機制，增加偏頭痛發作風險；示意圖。(圖/AI生成)

偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，發作時讓人「痛不欲生」。台灣健保 署長陳亮妤表示，頭痛的成因非常多元且複雜，原發性偏頭痛經常找不到原因，有些人天生神經系統比較敏感，當壓力來襲，或是噪音、氣味、光線、溫度等細微變化，以及緊張、睡眠不足都可能誘發，但每次發作誘因可能不同，個案難以察覺。

陳亮妤表示，以台灣為例，盛行率近10%，影響約200萬人。女性比男性更容易得到偏頭痛，比例約為3：1，符合國際上偏頭痛的性別比趨勢。女性在青春期後盛行率快速上升，平均從5000人上升至2萬人，另一個高峰落在40至49歲族群，也跟荷爾蒙波動有關。

而男性偏頭痛的就醫者，近五年的資料統計，以30至39以及40至49歲年齡層最多，平均落在1萬人上下。台灣林口長庚醫院神經內科部長吳逸如指出，該年齡層正值職涯發展與家庭責任的高峰期，長工時、高壓工作型態與慢性心理壓力，皆是誘發或加重偏頭痛的重要因素，當症狀反覆或影響工作表現時，患者就醫意願也相對提高。

此外，中壯年男性常見作息不規律、睡眠不足，加上咖啡 因、菸酒攝取頻率較高，這些生活型態會影響腦血管調節與神經傳導機制，增加偏頭痛發作風險。相較之下，年輕男性多半自行服藥未就醫，而50歲以上男性偏頭痛盛行率逐漸下降，也使健保數據出現明顯的年齡差異。

陳亮妤指出，女性荷爾蒙在生理期、更年期前後會大幅波動，影響偏頭痛的發作頻率及疼痛程度。而40至49歲族群除了更年期的困擾，職業婦女要兼顧事業與家庭，被期待承擔照顧一家老小的重擔，加劇情緒困擾。

另外，女性比男性更警覺健康意識，就醫次數自然較高；從另一個面向來看，男性傾向隱忍或健康意識不足而延誤就醫，健保資料庫的數字明顯低於女性。

吳逸如表示，頭痛是常見症狀，成因可能與壓力、睡眠不足、姿勢不良、用眼過度或感冒發燒等有關，通常表現為雙側、悶脹或緊繃感，疼痛程度較輕至中等，多半不影響日常活動，休息、放鬆或一般止痛藥即可改善。偏頭痛常呈現單側、搏動性疼痛，疼痛程度較強，常伴隨惡心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，發作時可能嚴重影響工作與生活。

吳逸如提醒，許多民眾分不清楚一般頭痛與偏頭痛的差異，長期自行服用止痛藥來壓制症狀，反而可能造成「藥物過度使用性頭痛」，導致頭痛發作愈來愈頻繁、藥效愈來愈差，甚至演變成慢性每日頭痛，不僅增加用藥風險，也可能延誤正確診斷與治療時機，讓原本可控制的偏頭痛變得更加棘手。

偏頭痛的診斷主要是依據臨床症狀、頭痛特徵，需由醫師專業判斷決定是否進一步檢查。