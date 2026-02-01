高血脂婦服用「紅麴保健品」導致藥效加成 突肌肉痠痛

我的頻道

記者沈能元／台北報導
在超高齡社會下，民眾送禮多選擇養生、保健食品，藥師提醒，多數年長者有三高問題，服用保健食品時，一定要多注意服用的禁忌。一名患有高血脂症的50多歲女性，平時服用降血脂藥物控制病情，日前卻出現肌肉痠痛症狀，經諮詢藥師發現，原來是患者同時服用紅麴保健食品，導致藥效加成作用，引起身體不適。

台灣年輕藥師協會常務監事周子鈞說，該名女性患者的肌肉痠痛，是紅麴保健食品所致，經停用後症狀獲得緩解。臨床上，服用紅麴保健食品出現身體不適者，多為50、60歲的人，這年齡層容易有高血脂問題，也是保健食品廣告的目標對象，以為服用紅麴好像可以加強保養，但卻會產生藥效加成作用。

服用抗凝血劑患者也必須留意，如果吃大量的深綠色蔬菜，其富含維生素K，可能會影響藥效，容易引發瘀血、二次腦中風等風險。周子鈞提醒，正在服用抗凝血劑的患者，攝取深綠色蔬菜應定量，不要攝取過多。

台灣衛福部食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，服用藥品應注意三大事項，一是避免與酒品、咖啡等飲料一起服用；其次，胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，必須間隔服用；三是血脂藥與紅麴產品併用，可能會增加發生橫紋肌溶解症風險，而抗凝血劑與靈芝、銀杏產品併用，恐會增加出血風險，應避免一起服用。

長假期間，民眾常會熬夜、不易早醒，可能會錯過吃藥時間。周子鈞提醒，降血壓、降血糖的藥物如果沒有按時服用，恐影響慢性病的病情，因此一定要按醫囑服用。若是錯過服藥時間，在距離下一次服藥前2小時想起來，可以立刻補服，但若時間太過接近，就不要吃了。

血脂 中風 三高

