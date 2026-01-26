美醫師籲提高警覺「色盲」恐導致錯失膀胱癌前兆

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
圖為示意圖。葉門一名醫師在慈善活動中為患者檢查眼睛，攝於2023年10月。(新華社)

紐約郵報報導，一項新研究指出，色盲可能讓患者更難察覺血尿，進而忽略這項膀胱癌少數僅有的早期警訊之一，導致確診時更偏向晚期、存活率也隨之下滑。研究團隊比對病例後發現，色盲的膀胱癌患者，確診後20年內死亡風險比非色盲患者高出52%。

研究由史丹福醫學院眼科兼任臨床副教授拉希米（Ehsan Rahimy）領軍。團隊比較135名同時罹患膀胱癌與色盲者的健康紀錄，並與另135名僅罹患膀胱癌者對照；結果顯示，色盲患者更可能在「更進展、且更具侵襲性」的晚期階段才被診斷。

拉希米在新聞稿中表示，希望研究能提醒患者與醫療端提高警覺，「不只是對色盲患者，也包括照顧這些患者的同仁」。

色盲又稱色覺辨認障礙（color vision deficiency），全球約每12名男性就有1人、每200名女性約有1人是色盲；最常見類型會使人難以分辨紅與綠。研究指出，這種視覺差異可能讓人更不容易察覺尿液中的血色，而血尿常是膀胱癌在早期、且通常無痛時的重要警訊之一。研究也提醒，男性同時屬於色盲較常見族群，且罹患膀胱癌的機率也比女性高約4倍，可能形成「雙重風險」。

未參與研究的倫敦大學學院泌尿腫瘤科醫師卡西維斯瓦納坦（Veeru Kasivisvanathan）對《Live Science》表示，膀胱癌若延後診斷，將影響預後。美國癌症協會（American Cancer Society）資料顯示，若在癌細胞未擴散出膀胱前就被發現並治療，5年相對存活率約73%；一旦轉移至肺、肝或骨骼等遠端器官，5年相對存活率降至9%。

研究團隊也檢視色盲是否會影響大腸直腸癌結果。過去研究指出，色盲可能使人更難察覺糞便出血，但這次比對有無色盲患者的大腸直腸癌預後，兩組存活率並無統計上顯著差異。研究推測，原因可能是大腸直腸癌常伴隨腹痛、排便習慣改變等其他症狀。

不過這項研究也存在限制，包括色盲常未被診斷，可能導致部分受試者被誤歸類為視覺正常，影響結果。

研究作者也表示，已有泌尿科與腸胃科醫師回饋，過去很少把色盲視為影響癌症診斷的因素，未來可能納入篩檢問卷詢問。在美國，膀胱癌是近年癌症死亡原因中的第10大死因。

癌症 癌細胞 腫瘤

