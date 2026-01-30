長者吞嚥力弱 一嗆就拍背恐窒息 這飲料更是「大魔王」

我的頻道

醫師提醒，咬不動、吞不下，也不一定只能吃軟爛糊狀的食物，透過調整質地也能兼顧安全、營養與美味；示意圖。（圖／123RF）
隨著年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，這些症狀可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。專家表示，一嗆咳就拍背，可能使異物完全堵塞氣管，反而有窒息的危險。應該先嘗試用力咳嗽，把殘留在喉嚨的食物清乾淨，使勁咳出來通常能自行解決。

台灣天主教失智老人基金會與聯合報健康事業部集結營養師、語言治療師、復健科醫師、牙醫與藥師等跨領域專家，匯整多年第一線照護經驗，推出全台第一本「一路吃到老」咀嚼吞嚥書。

輔大營養科學系兼任副教授駱菲莉指出，民眾多以為牙口不好、吞嚥障礙是熟齡族群的問題，其實，50歲就要開始注意吞嚥能力退化。甚至，肌肉退化在40歲開始，應及早透過抬下巴、舌頭運動、喝水等訓練方式來強化吞嚥力，延緩老化。否則嗆咳次數增加，除了頻繁咳嗽，還可能引發肺炎甚至危及生命。

「有些人以為吞嚥能力變差了，把食物打成泥狀或增稠就好。」駱菲莉說，食物打成泥狀會加速碳水化合物（糖分）吸收，也會加速維生素流失，對中老年人來說，過度改變食材質地會減少咀嚼刺激，也失去進食的樂趣。長期下來，易造成飲食不均衡、營養攝取不足，導致衰弱、肌少、體重下降等，提高其他各種疾病的發生。

語言治療師王雪珮表示，民眾對吞嚥問題的警覺性並不高，以為嗆到是吃太快、喝太快，或是「正常老化現象」。嗆咳、聲音改變、吃飯變得困難等，與吞嚥功能退化有關，久了會影響進食意願，或是「乾脆把東西煮軟、攪爛一起吃」，這些都會影響活動能力，進而加速身體失能。

王雪珮說，吞嚥問題需要及早處理，尋求各專科醫師、語言治療師協助，含括復健、藥學、營養領域，擬定飲食調整、吞嚥訓練、姿勢改善等個人化治療。以喝水為例，白開水被視為「大魔王」，因為流速快，容易反應不及時造成嗆咳。喝水動作的復健關鍵在於姿勢調整、訓練口腔肌肉、調整飲水質地等，強化口腔及喉嚨肌肉的協調性。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，特別是高齡長輩、中風、巴金 森病、失智症患者，都是吞嚥障礙的高風險族群，若反覆嗆咳將口咽處的分泌物帶入肺部，增加了感染風險。

「一路吃到老」咀嚼吞嚥書，打造跨科別咀嚼吞嚥守護陣線，提供全方位建議，守護吞嚥能力，預防失智、遠離肌少症。鄧世雄說，吞嚥障礙並不是高齡者才會遇到的問題，及早發現並介入至關重要。而長輩咬不動、吞不下，也不一定只能吃軟爛糊狀的食物，製作好咬、好吞的「軟食力」，讓進食更加安全。

