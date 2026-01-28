25歲女沒運動習慣 初次騎飛輪強度高 急性橫紋肌溶解

我的頻道

健康醫療網
醫師提醒，缺乏固定運動習慣者進行中重度運動時應循序漸進，若出現異常疼痛、腫脹或茶色尿液，需立即就醫。（圖／AI生成）
醫師提醒，缺乏固定運動習慣者進行中重度運動時應循序漸進，若出現異常疼痛、腫脹或茶色尿液，需立即就醫。（圖／AI生成）

25歲女性首次參加飛輪課程後，感覺雙腿劇烈痠痛腫脹，並驚覺尿液顏色異常呈現茶色，就醫後醫師診斷為急性橫紋肌溶解症。抽血檢查顯示，她的肌酸磷酸酶（CPK）數值高達33,135 U/L，遠超正常值30至223 U/L。醫療團隊隨即安排住院，並透過大量輸液與鹼化尿液治療，數日後CPK值逐步下降，出院時已恢復正常值137 U/L，大腿腫脹也獲得改善，病況順利康復。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。

台灣新竹台大分院腎臟內科趙政漢醫師指出，急性橫紋肌溶解症的常見原因包括過度或時間過長的運動，例如馬拉松、行軍、爬山、飛輪；也可能因肌肉外傷或長時間壓迫受傷，例如昏迷壓傷、撞擊、燒傷等；甚至部分疾病引起的持續收縮，如癲癇發作或破傷風，也可能導致此症。極少數病人則是因服用降血脂藥物誘發。

趙政漢提醒，急性橫紋肌溶解症的典型表現為肌肉腫脹、無力與茶色尿液，嚴重時可能造成急性腎損傷。尤其是年輕女性參與飛輪等高強度團體運動時，因缺乏漸進訓練，又不好意思中途休息，更容易在單次過度使用肌肉後出現危險症狀。

趙政漢醫師呼籲，沒有固定運動習慣的年輕族群，初次嘗試中重度運動時，應循序漸進，並在過程中適度補充水分與電解質。若運動後出現異常症狀，特別是肌肉疼痛腫脹或茶色尿液，務必立即就醫。參與團體運動時，若感到不適，應勇於停下，不要因逞強或顧及他人眼光而忽略身體發出的警訊。

運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。急性橫紋肌溶解症若能及早就醫並接受治療，通常可避免嚴重腎臟併發症。民眾在培養運動習慣時，應循序漸進，兼顧挑戰與安全，才能真正讓運動為健康加分。https://www.healthnews.com.tw/

血脂 台大 併發症

氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

