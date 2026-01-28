爬樓梯就喘吁吁 伴隨胸痛、頭痛、視力改變別輕忽

醫師指出，爬樓梯喘個不停，若伴隨胸痛、頭痛或視力改變，應盡早就醫；示意圖。（本報資料照片）

走上一、兩層樓就氣喘吁吁，是許多人都有的經驗。美國路易維爾大學醫療體系家庭醫學暨運動醫學醫師Dr. Katherine Pohlgeers指出，爬樓梯比在平地行走更費力，屬於「正常的生理反應」，因為身體需要更多氧氣，呼吸與心跳自然加快。

梅約診所運動醫學表現專家Karl Erickson也形容，上樓梯就像反覆做深蹲或弓箭步，是在「把整個身體往上抬」，比走平路耗能得多。只要在一、兩分鐘內能順利恢復呼吸，通常無需擔心。

但若喘不過氣是近期才出現、明顯加重，或恢復時間超過三分鐘，就不應忽視。Pohlgeers提醒，心衰竭、肥胖、慢性肺病、吸菸史、慢性阻塞性肺病（COPD）或貧血，都可能讓爬樓梯後的喘更加嚴重；若同時出現胸痛、頭痛或視力改變，更應盡早就醫評估。

專家也建議，不要一味將症狀歸因於「體力差」，但也無須過度恐慌。重點在於是否出現運動能力的改變，讓醫師能排除潛在疾病、確保安全。

若希望改善爬樓梯就喘的狀況，在沒有高風險疾病的前提下，可逐步增加日常活動量。Erickson指出，身體會對反覆的需求產生適應，下肢肌群使用得越多，就越有效率；搭配深蹲、弓箭步等肌力訓練與心肺運動，有助減少疲勞。Pohlgeers也強調循序漸進，把活動融入走路、家務或園藝 中，長期下來，爬樓梯自然會更輕鬆。