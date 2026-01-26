未滿2歲應完全避用3C 每日戶外活動2小時讓眼球肌肉放鬆

我的頻道

NOW健康
醫師提醒，現代兒童長時間使用3C產品，加上嚴重缺乏戶外活動，近視風險大增；示意圖。（圖／123RF）
6歲的小瑜最近總是瞇著眼睛看電視，媽媽帶她去檢查才發現已經近視200度。回想起疫情期間，為了讓孩子安靜下來，媽媽經常讓小瑜用平板看卡通，每次一看就超過一小時。而台灣兒童近視問題比日本還嚴重，而且近視年齡層正在快速下降，現在連幼兒園都有不少孩子戴眼鏡了。

以台灣為例，國民健康署近年調查發現，幼孩子從大班到小二短短兩年間，近視率暴增超過4倍，令人擔憂的是，近視發生年齡愈小則度數增加愈快，兒童一旦近視，每年可能增加75至100度，很容易發展成高度近視。

台中童綜合醫院視網膜科楊啟蘭主治醫師指出，高度近視會增加早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變風險，甚至少數導致失明。造成這個現象的主因，正是現代兒童長時間使用3C產品加上嚴重缺乏戶外活動。國健署建議，未滿2歲幼兒應完全避免看螢幕，2歲以上每日使用時間不應超過1小時，並遵守用眼30分鐘休息10分鐘的原則。

楊啟蘭表示，戶外活動之所以能預防近視，是因為陽光中的自然光線會增加視網膜多巴胺分泌，抑制眼軸拉長，而遠距離視野也能讓眼球肌肉放鬆。相反地，如果孩子每周參加畫圖、書法、珠心算、小提琴、鋼琴等需要近距離用眼的才藝課程超過4小時，一年內近視度數增加超過50度的機率更增加。

楊啟蘭也提醒，家長應該每天讓孩子進行2至3小時的戶外活動，同時從幼兒3至4歲開始，每年定期進行1至2次視力及散瞳驗光檢查，掌握孩子的遠視儲備量。孩子眼中的遠視度數就像視力存摺裡的存款，學齡前應維持100度以上，小學中高年級至少保留50度以上，才能有效延緩近視發生。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

研究：每天快走5分鐘、減少久坐30分鐘 有助降低死亡率

每天做這項簡單運動5分鐘 可助長壽

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息 專家：50歲起強化吞嚥力

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

