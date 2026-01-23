我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

連日腹瀉、食欲不佳…血鉀失衡心臟恐瞬間亂跳驟停

郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，心律不整恐猝死，若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，心律不整恐猝死，若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫；示意圖。（圖／123RF）

一位心律不整患者因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣的情況在臨床上並不少見，尤其是同時服用毛地黃（Digoxin）或利尿劑的病人，若血鉀一旦失衡，心臟就可能瞬間「亂跳」，甚至危及生命。

鉀離子是維持心臟電位穩定的重要元素，就像心臟的節拍器，一旦太低或太高，節奏就會混亂。血鉀過低時，心臟容易出現過早收縮、心跳過快或過慢；血鉀過高時，心電傳導可能被阻斷，造成心跳停止。對心律不整患者來說，血鉀的穩定程度，往往決定了病情的穩定程度。

特別是使用毛地黃的患者，更要格外小心。毛地黃能讓心臟跳得更有力，但治療與中毒的界線非常接近；當血鉀偏低時，毛地黃的毒性會被放大，導致惡心、食欲不振、視覺模糊、心跳不規則，甚至心跳驟停。臨床上不少患者以為只是腸胃不舒服或太累，卻忽略其實是血鉀異常的警訊。

造成鉀離子失衡的原因不少，包括服用利尿劑、長時間腹瀉、嘔吐、過度流汗、飲食控制過度，甚至是過量攝取含鉀保健品。腎功能不佳的病人則要防高鉀血症，一樣會引發嚴重心律問題。因此，建議定期抽血檢查電解質與腎功能，尤其是服用毛地黃或多重用藥的患者，更要主動與醫師討論追蹤頻率。

平時維持均衡飲食、適度補充水分，避免極端的飲食方式，是穩定血鉀的基本原則。若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫檢查。

心臟的節奏需要穩定的電解質來維持，而鉀離子正是其中的關鍵角色。對心律不整患者而言，穩定的血鉀，就是穩定的心跳；守住血鉀平衡，也是在守住自己的安全。

上一則

「香蕉拿鐵」爆紅 營養師：一周一杯為限 喝多暴肥傷心血管

延伸閱讀

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救

下班後小腿腫脹 醫示警「猝死風險」：身體第2顆心臟在求救
腹瀉、血便可能是性病？醫示警「性傳染」腸道感染

腹瀉、血便可能是性病？醫示警「性傳染」腸道感染
南聖塔克拉拉縣聖露易絲醫院增心臟內科 居民可就近看診

南聖塔克拉拉縣聖露易絲醫院增心臟內科 居民可就近看診
「不會英語單詞」江蘇小學生吞100粒姥姥的心臟藥 救不回

「不會英語單詞」江蘇小學生吞100粒姥姥的心臟藥 救不回

熱門新聞

牙醫提醒民眾應定期洗牙，預防牙周病；示意圖。(本報資料照片)

資深牙醫靠「4原則」 養出一口好牙

2026-01-15 01:00
醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
睡眠不足、長期壓力、血糖劇烈起伏、熬夜與作息混亂，都可能反覆啟動嗜中性白血球，讓免疫系統長期處於「備戰模式」。（123RF）

沒有生病卻不舒服？醫師點名「這數值」是慢性發炎線索

2026-01-16 04:33
研究顯示，飯後散步10分鐘，就能明顯降低血糖，相較久坐，低強度步行可讓血糖平均下降約17%；示意圖。（圖／123RF）

想穩定血糖 飯後90分鐘內花10分鐘做1件事就有效

2026-01-16 01:00
熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
衛福部台北醫院營養師朱姵穎提醒，若出現排便量少且硬，每周少於3次或需用力解便等症狀，應及早透過飲食調整與適度運動（如瑜珈、慢跑）改善。（台北醫院提供）

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

2026-01-15 04:56

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」