快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

搬重物、運動過度…腰椎退化下背痛 吃止痛藥救不了

陳雨鑫
長期腰痠背痛合併下肢麻木、疼痛或無力，應及早就醫評估；示意圖。（圖／123RF）
時常腰痠背痛嗎？有可能是脊椎退化產生病變造成的下背痛，這是脊椎發出抗議的警訊。神經外科醫師表示，長期姿勢不良、搬重物、運動過度等，都易導致脊椎傷害，進一步引起椎間盤突出、椎管狹窄、脊椎滑脫、脊椎側彎等退化性脊椎疾病的發生。

第四、五節腰椎間盤幾消失

60多歲林姓女子年輕時在市場工作，數十年來每天彎腰搬貨、久站叫賣，退休後原以為能好好休息，沒想到腰痛一年比一年嚴重。起初只是下背痠痛，後來逐漸出現雙腳麻木、無力，走沒幾步就得停下來休息，連買菜、上下樓梯都成負擔，一開始吃止痛藥還撐得住，但後來藥效愈來愈差。就醫診斷發現，她的多節腰椎退化，第四、五節腰椎椎間盤幾乎消失，椎管狹窄壓迫神經，屬於典型的退化性脊椎疾病。

台灣雙和醫院神經外科醫師楊浩銓說，林姓女子的案例並非個案，台灣已經邁入超高齡社會，退化性脊椎疾病早已成為神經外科與骨科門診最常見的疾病之一。脊椎就像建築物的鋼筋梁柱，長年承受重量與活動負荷，會隨年齡逐漸磨損、變形，這是一個緩慢累積的過程。

以台灣為例，根據統計，2017至2019年間，因頸椎椎間盤病變就醫的人數每年約19至20萬人，且有年輕化趨勢。

機器人輔助 重建三維模型

楊浩銓表示，過去門診患者多集中在50至59歲，但近年40多歲、甚至更年輕的族群也逐漸增加，尤其是長期彎腰、搬重物、久坐或久站的工作者，更容易出現嚴重退化、脊椎不穩、滑脫或側彎等問題。

楊浩銓說，退化性脊椎疾病初期多以藥物、復健、生活型態調整為主；但當退化造成骨刺生成、椎管狹窄，壓迫神經引發持續疼痛、麻木或無力，且保守治療無效時，才會評估外科手術。

脊椎手術大致可分為兩類，一是「減壓手術」，清除骨刺與增厚組織，解除神經壓迫；另一種是「融合內固定手術」，透過骨釘、支架與骨板，重建並穩定退化失衡的脊椎結構。

近年因科技進步，脊椎手術型態也出現轉變。過去因手術部位深、影像輔助有限，常需畫開10至20公分傷口，術後肌肉損傷大、恢復期長。近年微創手術結合機器人輔助技術，為脊椎外科帶來突破。像ROSA機器人術式，術前可透過電腦斷層或核磁共振影像重建三維模型，規畫骨釘路徑，手術時由機械手臂協助定位，醫師依指引完成操作。

楊浩銓說，因考量林姓女子年齡與合併骨質疏鬆，醫療團隊建議採用機器人輔助的融合內固定手術。術後第二天，她就能下床行走，疼痛明顯減輕，返家後逐步恢復日常生活。

楊浩銓表示，長期腰痠背痛若合併下肢麻木、疼痛或無力，且藥物效果不佳，或屬於需搬重物、久坐久站、曾有外傷甚至手術史的高風險族群，都應及早就醫。

