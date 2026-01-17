我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

腹瀉、血便可能是性病？醫示警「性傳染」腸道感染

醫師提醒，性行為也可能傳染腸道病原，若有不明原因腹瀉、血便、肛門症狀超過3天，應提高警覺及早檢查，降低傳播與抗藥性風險；示意圖。（圖／123RF）
台灣近年在臨床與公共衛生監測發現，部分原被視為單純腸胃炎或吃壞肚子的腸道感染，其實與性行為傳染有關，國際上稱為「性傳染腸道感染症」，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題，成大醫院感染科醫師蔡進相提醒，若腹瀉、血便等症狀久未改善，應提高警覺，避免延誤診斷。

蔡進相指出，若曾有涉及肛門接觸的性行為，且出現腹瀉、血便、裡急後重，或肛門疼痛、分泌物等情形，超過3天仍未改善，應及早就醫評估，台灣近年研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、痢疾阿米巴原蟲，以及性傳染淋巴肉芽腫等病原，已在特定族群中透過性行為傳播。

他提到，這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者及曾有性傳染病病史者，部分患者症狀輕微，卻可能成為帶菌者，增加社區傳播風險；值得注意的是，台灣已出現具抗藥性的志賀氏菌，對部分常用抗生素反應不佳，不當的經驗性用藥，恐導致治療失敗。

此外，披衣菌的侵襲性分型恐引發性傳染淋巴肉芽腫，造成直腸炎、腹瀉與肛門分泌物，症狀有時類似發炎性腸道疾病；成大研究團隊在2020年至2023年間，首次證實性傳染淋巴肉芽腫直腸感染已在台灣社區中傳播，若未及時治療，可能引發慢性併發症

蔡進相強調，疑似性傳染腸道感染時，正確診斷比「快點吃藥」更重要，應透過糞便檢查及必要的性傳染病篩檢確認病原，再依結果用藥，也提醒民眾感染期間不宜自行服用止瀉藥，避免延長病程，透過及早檢查、適切治療與風險溝通，才能降低傳播與抗藥性風險。

