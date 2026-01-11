5歲女童愛學媽媽化妝 胸部隆起竟是「假性性早熟」

我的頻道

記者洪子凱
一名5歲女童疑似提早發育，經醫師檢查後發現是「假性性早熟」，原因可能出在女童長期接觸化妝品；示意圖。（本報系資料照片）
一名5歲女童洗澡時被家長發現胸部隆起，甚至出現白色分泌物，疑似提早發育，嚇得趕緊就醫。經醫師檢查後發現是「假性性早熟」，經過醫師詢問，發現女孩喜歡模仿媽媽化妝，接觸添加物。醫師提醒，應避免孩童長期接觸化妝品、香氛及塑膠製品有關，否則無形中恐干擾成長發育。

台灣萬芳醫院近日接診一名5歲女童，家長指出，孩子洗澡時發現胸部隆起，觸摸時還有輕微硬塊感，內褲也出現白色分泌物，擔心孩子提早發育，前來就診。

兒科部醫師凌儀芝表示，該女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡，經安排檢查後，確認尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。

至於病因為何，凌儀芝表示，家長轉述孩子喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛產品，再加上家中充滿各式塑膠玩具，恐導致孩童長期接觸含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟特徵。

凌儀芝表示，性早熟在醫學上可分為「真性」與「假性」兩大類，真性性早熟為中樞神經系統提前啟動有關，導致性腺軸運作；假性性早熟則可能由外部因素引起，避免假性早熟，應停止讓孩子接觸不必要的化妝品、香氛及香氣濃郁的清潔用品等，盡量選擇低香料、成分單純的產品。

凌儀芝也說，常見塑膠容器盛裝熱食、加工肉品及高熱量速食，都可能擾亂內分泌或增加體脂肪，加速青春期發育，家長應多留意子女的身體變化，若女孩在8歲前、男孩在9歲前出現第二性徵（如乳房發育、睪丸變大、長陰毛等），盡早至兒科接受專業評估，避免不必要的焦慮與過度治療，孩童更能健康成長。

