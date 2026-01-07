肌肉衰退比多數人想像的早 「肌少症」應提前至50歲篩檢

我的頻道

記者沈能元、魏忻忻／報導
上樓梯可訓練心肺功能與慢肌，增強耐力，是有效的肌力訓練；示意圖。(圖／123RF)
上樓梯可訓練心肺功能與慢肌，增強耐力，是有效的肌力訓練；示意圖。(圖／123RF)

由台北市立關渡醫院院長、陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭帶領的「亞洲肌少症工作小組」(Asian Working Group for Sarcopenia, AWGS)日前公布最新亞洲版肌少症診斷共識，將肌少症篩檢年齡從65歲提前至50歲，強調肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就須正視肌少症風險。

最新亞洲版肌少症診斷共識刊登於「Nature Aging（自然·老化）」期刊，代表國際高度重視。

陳亮恭表示，最新診斷共識集結數十篇亞洲各國的研究報告而成，其中，最重要的一篇研究來自於亞洲國家八個大型世代研究，針對近3萬5000名個案分析。研究發現，亞洲人身體組成與歐美不同，同樣身體質量指數（BMI），肌肉量不及歐美；另一個長期被低估的事實是，肌肉退化的時間比過去認知來得更早。

●兩手圈住小腿 自我檢測

因此，新版亞洲版肌少症共識提出十年來最大幅度修訂，將肌少症建議評估年齡從65歲提前到50歲；明確定義，肌少症只需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，不再加入複雜的下肢功能評估；也納入「強化肌肉健康」的概念，強調中年就要開始提升肌肉健康，而非留待肌少症的診斷。

根據2019年診斷標準，65歲以上男性握力小於28公斤、女性小於18公斤，恐為肌少症；今年針對50至65歲長者報告指出，男性握力若小於34公斤、女性小於20公斤，也可能是肌少症。新版共識也提供居家初篩方式，請他人協助，量測放鬆狀態下的小腿圍；或運用「手指圈腿法」，以兩手拇指和中指圈起小腿肚最粗部位，若圈得住就有肌少症的風險，可作為揪出肌少症風險的第一道關卡。

●愈早訓練肌力 退化愈慢

根據亞洲的跨國研究分析，「肌力」在45歲後開始顯著下滑，「肌肉量」則在55歲左右急轉直下。此外，過去歐美研究即指出，在20至70歲之間，肌肉量平均流失約四成，流失速度愈老愈快，60歲後每年還會再以1.5至2.5%的速度下降。這些變化影響體能與走路速度，更可能導致跌倒、骨折、住院、失能與死亡率，進而增加不健康餘命。

肌力在年輕時表現愈好，退化速度愈慢，提升肌肉健康是一輩子的事。陳亮恭指出，「肌力表現在同齡人的前10%者，衰退轉折點會比一般人晚10年。」這也表示，預防肌少症，愈早介入效果愈好，「中年開始訓練，好處投射到20至30年後，70至80歲時效益就會顯現。」

●混合型運動+營養 可增肌

陳亮恭說，強化肌力及肌肉量，運動、營養十分重要，目前最有效運動是混合型運動，以阻抗型運動合併有氧運動對肌肉量最好，阻抗型運動不可或缺，可增加肌力、肌肉量與行走速度。另外，也要兼顧營養攝取，運動加上營養攝取較單純運動為佳。

肌肉健康攸關個人行動力，也影響失能率、醫療支出與長照負荷。陳亮恭說，「肌少症不是老人的病，是全民議題。」50歲開始檢測與預防肌少症，為自己老後生活打下健康的基礎，也是全球在高齡浪潮下須共同面對的重要議題。

肌少症簡易測檢測方法，用雙手拇指、食指兩手環握量測小腿圍看有無空隙。(本報資料照...
肌少症簡易測檢測方法，用雙手拇指、食指兩手環握量測小腿圍看有無空隙。(本報資料照片)

