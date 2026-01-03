白內障年輕化 常滑手機、看電腦+藍光環境危害大

白內障具高度可預防性，應避免過度明亮環境，並減少電腦、手機等藍光長時間直射眼睛；示意圖。（圖／123RF）

隨著3C產品普及、室內照明藍光增加，白內障不再只是老年人的專利。學者指出，戶外紫外線加上室內長時間暴露於藍光、強光環境，會加速眼睛老化，使白內障出現明顯年輕化趨勢，早發性白內障風險已逐漸升高。

台灣清華大學材料系特聘教授周卓輝指出，民眾長期存在白內障是自然老化結果的迷思，但實際上許多案例具高度可預防性。如戶外應透過戴帽、撐傘、配戴具防紫外線功能的墨鏡降低曝曬風險；室內則應避免過度明亮、眩光環境，並減少電腦、手機等藍光長時間直射眼睛。

周卓輝提醒，即使白內障可透過手術治療，也並非一勞永逸，人工水晶體的隔光效果有限，反而可能讓更多藍光、紫光穿透眼內，長期下來加速視網膜與眼球組織傷害，若忽視光線品質管理，恐面臨視力退化風險。

台大醫院眼科部主任葉伯廷指出，從臨床數據與流行病學觀察顯示，白內障的發病族群，已經不再侷限於長期暴露紫外線的戶外工作者，需要長時間近距離用眼、從事高強度電腦工作的年輕族群，因眼軸持續增長與近視加深，可能導致水晶體氧化壓力累積與結構改變，使早發性白內障的發生率顯著上升。

周卓輝表示，白內障並非不可避免的老化結果，而是可透過調整生活型態與用光習慣，降低發生風險。他呼籲民眾正視光線品質對眼睛健康的長期影響。