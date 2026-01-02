我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

吃飯常嗆到？長者有「吞嚥困難」延遲就醫 釀吸入性肺炎

魏國展／台大醫院復健部主治醫師、台灣神經復健醫學會秘書長
聽新聞
test
0:00 /0:00
吞嚥困難常見於高齡者、中風及神經退化疾病患者，容易被誤以為只是退化或吃太快；示意圖。(圖／123RF)
吞嚥困難常見於高齡者、中風及神經退化疾病患者，容易被誤以為只是退化或吃太快；示意圖。(圖／123RF)

75歲陳爺爺兩年前中風後，吃飯愈來愈辛苦，喝水常嗆到眼淚直流，原本平凡的三餐，變成每天壓力來源。為避免麻煩，他不再參加親友聚餐，直到因反覆肺炎住院，才確診是「吞嚥困難」造成的吸入性肺炎。

吞嚥困難常見於高齡者、中風及神經退化疾病患者，容易被誤以為只是退化或吃太快。若未及早處理，不僅會營養不良、體重下降，食物或口腔細菌吸入氣管後可能引發反覆肺炎，嚴重時危及生命。吞嚥困難是指食物或水從口腔到胃的途中受阻，常見徵兆包括容易嗆咳、喝水咳不停、進食時間變長、食物卡喉、聲音變得沙啞等警訊，建議應尋求專業醫療人員的協助。

造成吞嚥困難的原因很多，以中風、巴金森氏症、多發性硬化症及運動神經元疾病最常見；頭頸癌治療後遺症、頸椎手術造成的神經損傷、食道狹窄、逆流性食道炎或腫瘤，也可能造成吞嚥問題。年紀愈大，肌力流失、口腔退化，也會讓長輩不自覺地出現吞嚥無力。

當懷疑有吞嚥困難時，會先進行臨床吞嚥檢查，觀察吃不同質地食物時是否嗆咳或殘留；必要時會安排纖維內視鏡吞嚥檢查（FEES），從鼻腔置入細小內視鏡觀察咽喉動作；或安排螢光吞嚥攝影（VFSS），以X光動態觀察食物在口腔、咽喉到食道的過程，找出問題所在。這些檢查安全、快速，是制定治療計畫的重要基礎。

要降低嗆咳風險，提升進食安全，日常生活調整非常重要。食物切小塊、煮軟，避免乾硬或易掉屑食物；必要時加入增稠粉，讓水或湯變得較稠以減少嗆咳。進食時保持端坐、下巴微收，小口慢吃，每一口確實吞乾淨再吃下一口。餐後至少坐30分鐘，並做好口腔清潔，這些都可以降低吸入性肺炎的風險。

語言治療師會依個別狀況安排口腔與舌頭肌力訓練，也會教導下巴內收、頭部轉向等技巧，幫助食物更安全地進入食道。有些患者則需要特製食具，協助控制進食速度與食物量。

對吞嚥困難的人來說，每一口飯、每一口水都是挑戰，若能及早發現，並透過評估、訓練與日常調整改善，將可讓長輩更安心享受每一餐，重新找回用餐的喜悅與尊嚴。

中風 腫瘤

上一則

冬季護心先保暖 飲食清淡多吃蔬菜

下一則

鼠蹊部附近「鼓一包」小心疝氣作祟 醫：若腸壞死要開刀

延伸閱讀

洗牙前用牙線沒比較好？牙醫曝不希望你看診前做4事

洗牙前用牙線沒比較好？牙醫曝不希望你看診前做4事
封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍
氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風

氣溫驟降讓心跳加快 醫：冬天心房顫動易增中風
不一定臉歪嘴斜 6旬裁縫師手麻、視力模糊…非典型中風

不一定臉歪嘴斜 6旬裁縫師手麻、視力模糊…非典型中風

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
研究顯示，維持正向樂觀、充足睡眠等健康生活方式，並且有社群支持，最多能讓大腦比實際年齡年輕8歲；示意圖。（圖／123RF）

研究：4良好生活習慣 大腦回春8歲 正向樂觀是「良藥」

2025-12-30 01:00

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭