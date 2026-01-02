睡眠品質佳 隔日活動量高 白天運動量大卻不一定睡得好

醫師提醒，睡眠、身體活動與壓力管理，常被視為可能影響大腦健康的重要因素，但多數成年人難以同時達成睡眠與活動建議；示意圖。(圖／123RF)

睡眠與身體活動長期被認為有助於維持大腦健康。良好的睡眠與記憶、情緒調節相關，而規律運動則與認知功能和腦部血流改善有關。然而，對多數人來說，同時兼顧充足睡眠與足夠運動並不容易。這也讓許多人產生疑問，在現實生活中，如果難以兩者兼顧，睡眠和運動哪一項對日常狀態與大腦健康的影響更為關鍵？

一項近期發表於 「通訊醫學(Communications Medicine)」期刊的大型研究，透過真實生活中的穿戴裝置資料，提供了新的觀察角度。該研究分析超過7萬名成年人的長期追蹤資料，時間涵蓋2020年1月至2023年9月。研究使用床下睡眠感測器記錄睡眠時長與品質，並以智慧手錶追蹤每日步數。

結果顯示，只有約12.9% 的參與者能穩定同時達到常見建議每晚7至9小時的睡眠時長，以及每日超過8000步的身體活動量。這顯示在日常生活節奏下，同時顧好睡眠與運動，對多數人而言具有相當挑戰性。研究進一步分析夜間睡眠與隔日活動之間的關聯，發現在短期時間尺度上，睡眠狀況與隔日身體活動量的關聯性，似乎比白天活動量對當晚睡眠的影響更為明顯。

具體來說：

．在睡眠約6至7小時的夜晚後，隔日平均步數最高

．睡眠品質較佳（夜間清醒時間較少）時，隔日活動量也較高

．相較之下，白天走得多或少，對當晚睡眠時長與品質的影響幅度較小

需要留意的是，這些研究結果反映的是日常行為模式，而非最佳健康建議。另外，研究並未比較不同睡眠時長對長期健康風險的影響，也不代表睡眠6至7小時優於目前建議的7至9小時。

事實上，該項研究無法回答「睡眠或運動哪一項對大腦健康更重要」這類因果問題。研究顯示的，是在現實生活中，睡眠狀況往往會影響隔日的精力與活動能力，而單一天活動量的增加，未必立即反映在當晚的睡眠改善上。

換言之，睡眠與運動並非彼此取代，而是相互關聯、相互影響的健康行為，只是在短期日常層面，睡眠可能對隔日狀態有較直接的關聯。

為何睡眠與運動經常一起被討論？

過去研究指出，大腦的老化速度並不完全取決於實際年齡。有些人的大腦結構與功能表現，可能看起來比同齡者更年輕或更老。疾病、基因、生活壓力與環境因素，都可能與這些差異有關。在這樣的背景下，睡眠、身體活動與壓力管理，常被視為可能影響大腦健康的重要生活因素。

長期壓力、睡眠不足與活動受限，往往彼此交織，並同時影響專注力、情緒與日常功能。這也是為什麼越來越多研究嘗試將這些行為放在同一個框架中觀察，而非單獨看待。對於覺得時間與精力有限、難以同時顧好睡眠與運動的人而言，這項研究提供了一個較貼近現實的觀點：改善睡眠品質，可能有助於提升隔日的活動能力，而非與運動形成取捨關係。

研究團隊也提醒，這是一項觀察性研究，無法證明因果關係，穿戴裝置資料亦僅能反映行為趨勢，而非完整的大腦功能或健康狀態。未來仍需要更多介入性與長期研究，進一步釐清睡眠與運動如何共同影響大腦老化與整體健康。