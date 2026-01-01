綜合維他命吃過量 罹癌風險恐增30% 醫：餵營養給癌細胞

我的頻道

腫瘤科醫師表示，看似有益健康的綜合維他命產品，可能讓罹癌風險最高增加30%。示意圖。(圖／123RF)
腫瘤科醫師表示，看似有益健康的綜合維他命產品，可能讓罹癌風險最高增加30%。示意圖。(圖／123RF)

營養保健補充劑是許多人除了天然食物以外每天都會服用的食品，但一名腫瘤科醫師警告，這些看似有益健康的綜合維他命產品，可能讓罹癌風險最高增加30%，呼籲應被要求加註健康警語。慈善機構指出，合成維他命藥丸會讓血液中「瞬間充滿」高達建議每日攝取量兩倍的營養素，對癌症而言形同「超級食物」。此外，綜合維他命補充劑也可能增加罹患前列腺癌、腸癌與乳癌等其他癌症的風險。

英國鏡報報導，慈善機構「Killing Cancer Kindly」的腫瘤科醫師穆罕默德．穆尼卜．汗（Mohammad Muneeb Khan）表示，補充劑會「以龐大劑量、完全沒有必要的營養素轟炸人體」，這可能讓癌細胞得以生長並大量繁殖。相較之下，食物中的天然維他命吸收速度較慢，人體只會取用所需的部分，其餘則會排出體外。

汗醫師表示，合成藥丸含有數量誇張且完全不必要的微量營養素，遠遠超過一般人體所需。這些微小的有機化合物多到讓器官難以利用，結果等於在體內四處漂浮。

真正問題在於，這些過量的綜合維他命，正好成為每天在我們體內生成、數量高達數百個的潛在癌細胞的養分來源。正常情況下，人體有能力有效摧毀這些癌細胞，但當它們營養充足、能迅速增加數量時，這項能力就會面臨挑戰。

汗醫師形容：「想像有數百個飢餓的小小吃豆人四處遊走，吞噬一切，並隨著時間呈指數型倍增，直到完全壓垮人體的抗癌防線，例如免疫系統。」

他指出解決方法或許一開始看起來具爭議性，但希望將綜合維他命重新歸類為藥品，並讓民眾清楚了解其副作用：「在普遍建議『大多數人，無論兒童或成人，其實根本不需要額外補充維他命』的前提下，加上健康警語與處方制度，會是最理想的做法。」

現代許多人都有日常服用補充劑的習慣，這些產品通常含有廣泛的化合物，宣稱有助於維持正常的新陳代謝功能。Killing Cancer Kindly表示，愈來愈多具說服力的研究指出，合成維他命的攝取，與肺癌、前列腺癌、腸癌及乳癌發生率上升之間，存在直接關聯。

該風險被認為不分成人是否原本就有健康的生活型態。該慈善機構指出，癌細胞吸收體內游離營養素（包括維他命）的能力，是正常健康細胞的10倍。

從水果與蔬菜等食物中取得的天然維他命，被認為不會帶來相同風險，因為在消化過程中釋放到體內的量相對較少。與合成維他命不同，天然維他命「被鎖在食物中」，只有一小部分會被分解吸收，其餘未消化的食物通常會在24小時內排出體外。

但由於補充劑高度濃縮，會迅速且大量被吸收，導致多餘的維他命在血液中循環，尚未被處理或排出前，就已經被癌細胞吸收殆盡。

汗醫師形容這是一顆「正在倒數的健康未爆彈」，並呼籲採取行動抑制其使用。他希望製造商被要求在包裝正反面加註強制性健康警語，就像菸品包裝上的警示一樣。

汗醫師提出一項指標性研究CARET試驗中，每日補充含有維他命B6、B9與B12的補充劑，罹患肺癌的風險估計提高近30%。其他研究也顯示，每日補充含有維他命A與維他命B群（包括B1、B6與B12）的補充劑，與不同類型癌症風險上升存在相關性，儘管仍需要更多研究來確認增加的幅度。

癌細胞 癌症 乳癌

