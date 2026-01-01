我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

55歲婦腹痛水腫確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

記者趙容萱／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名55歲婦人出現左下腹疼痛、雙腿水腫持續一周，婦產科醫師檢查警覺病情不單純，安排進一步檢查，竟是全身性惡性淋巴瘤。(圖／長安醫院提供)
一名55歲婦人出現左下腹疼痛、雙腿水腫持續一周，婦產科醫師檢查警覺病情不單純，安排進一步檢查，竟是全身性惡性淋巴瘤。(圖／長安醫院提供)

一名55歲婦人因連續一周左下腹疼痛及雙腿水腫，到婦產科門診求助。醫師問診及檢查時，最終確診為全身性惡性淋巴瘤，所幸及時轉介至醫學中心接受血液腫瘤科的完整的治療。

台灣台中長安醫院婦產科醫師吳佩玲提醒， 「早期發現、早期治療」是癌症治療最核心的關鍵。本案例起初的症狀僅是腹痛與腿部水腫，容易被當成一般婦科或靜脈問題而延誤，如果出現持續的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行診斷。

吳佩玲說明，該名患者前來就診時，主訴持續的左下腹疼痛與明顯的腿部水腫。超音波發現骨盆腔內有直徑超過7公分的腫塊，觸診時也注意到患者腹部嚴重脹氣且硬實，鼠蹊部淋巴結也明顯腫大，隨即進一步安排腫瘤標記與電腦斷層檢查。

檢查結果發現，患者腹股溝、腹主動脈旁、腸繫膜有多處淋巴結嚴重腫大，這些腫大的淋巴結壓迫到血管，導致她雙腿水腫。此外，肺部、脾臟和子宮頸旁也發現有異常病灶，高度懷疑是惡性淋巴瘤，並將患者轉診至醫學中心血液腫瘤科，經接受穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」，接受更完整的治療。

吳佩玲說明，B細胞惡性淋巴瘤是淋巴癌中最常見的一種，淋巴組織遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，這也解釋了患者為何會在多個器官和淋巴區域發現病灶。

腫瘤 癌症

上一則

冬天冷…長者泡溫泉勿劇烈冰熱防血栓、暖暖包別緊貼皮膚

延伸閱讀

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀

孫維躍腎病高血壓中心醫師提示腎病早期症狀
腹痛暈眩…罕見卵巢癌破裂大出血 引流2400cc人體總血量近半

腹痛暈眩…罕見卵巢癌破裂大出血 引流2400cc人體總血量近半
三餐外食又偏好油炸 33歲女子腹痛就醫竟是膽道發炎

三餐外食又偏好油炸 33歲女子腹痛就醫竟是膽道發炎
這種腹痛別輕忽 55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

這種腹痛別輕忽 55歲婦確診淋巴癌 醫示警：持續5徵兆要就醫

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
兩性親密活動，如有不適最好就醫求助。示意圖。(歐新社)

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

2025-12-25 22:16
示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
醫學期刊Cell Reports Medicine近日一項研究指出，在阿茲海默症小鼠試驗中，透過藥物恢復大腦能量平衡、讓關鍵輔酶NAD+數值回到正常水準後，阿茲海默症相關標記出現逆轉。(美聯社)

阿茲海默症能逆轉？恢復大腦能量平衡 小鼠認知退化改善

2025-12-30 13:55
示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁說，新型栓塞材質「血管凝膠」就像醫療級的三秒膠。（長安醫院提供）

73歲男頻尿影響睡眠 微創醫療級三秒膠助他正常生活

2025-12-25 05:16

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？