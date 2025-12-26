血管收縮、免疫下降…天冷耳鳴好發 3大族群特別留意

冬天溫差大，血管容易收縮，血液循環變差，正是耳鳴好發的季節。（圖／AI生成）

冬天溫差大，血管容易收縮，血液循環變差，正是耳鳴好發的季節。台灣中醫師林庭竹說，尤其是慢性病、三高 及免疫疾病族群特別明顯，且因為天冷感冒及過敏機率增加，引起鼻粘膜充血、耳咽管不平衡，進而產生耳鳴。

林庭竹表示，耳鳴症狀是從耳朵到腦部任何一個通道出現問題，都可能進而引發，包括從外到內有外耳、中耳、內耳、聽神經及大腦皮質。耳鳴又有分成高音、低音、大小聲、連續或是間斷的，白天或晚上聲音較大，突發或漸進式，與運動姿勢改變有無相關等。

臨床上大約9成耳鳴患者，同時伴隨聽力下降，可能疾病有外耳道耳屎阻塞、中耳炎、耳硬化症、突發性耳聾、聽神經受損、梅尼爾氏症、藥物毒性，甚至是鼻咽癌。應就醫查明原因。

林庭竹表示，中醫經絡通過耳朵的穴位非常多，如三焦經、小腸經、膽經息息相關，加上肝膽火旺、痰濕上擾耳竅、或陰虛火旺、虛火上炎，或氣血虛衰不能濡養耳竅，都可能產生耳鳴。

以中醫耳鳴種類來說，中耳炎、感冒鼻塞及鼻竇炎引起的耳鳴，可以使用「荊芥連翹湯加蒼耳散」緩解症狀；耳朵進水、潛水後耳鳴，伴隨耳朵癢、耳悶感、聽聲音不清楚可用「小柴胡湯加減」；三高代謝性疾病、梅尼爾氏症的耳鳴為「半夏白朮天麻湯加減」；中老年耳鳴、更年期後耳鳴、或長期熬夜、過勞工時長者可用「杞菊地黃丸加減」。

為緩解耳鳴症狀，平時也可以多穴位按摩。林庭竹說，按摩時應著重後頸及耳朵附近的循環，搭配其他治耳鳴的穴位，如項部枕骨下凹陷處的風池穴，及頸後髮際線下，正中往外大約一橫指處的天柱穴。將手搓熱，順序可由耳朵前方，往上至耳朵上方，往後繞至耳後及耳下，早晚搓100下。手部的穴位每次按壓30下，有助於緩解耳鳴症狀。

但耳鳴的原因有外傷、感染、焦慮、失眠、自發性不明原因、噪音、耳機使用、自體免疫、代謝疾病、內分泌失調。林庭竹說，需針對問題治療，平時建議健康檢查及治療慢性疾病、感冒及感染應先治療、遠離環境噪音及少使用耳機及開過大音量、失眠及精神緊繃可搭配運動，促進氣血循環、維持正常作息及舒緩壓力。