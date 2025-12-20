我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

紐約長島79歲失智婦失蹤多日 議員、警方與華社持續尋人

高空墜落重度腦傷成植物人 奇美醫院跨團隊治療9個月成功喚醒

記者吳淑玲／台南即時報導
高空墜落重度腦傷成植物人，奇美醫院跨團隊治療奏效！歷經7次手術加上9個月治療，成功擺脫植物人狀態。（奇美醫院提供）
高空墜落重度腦傷成植物人，奇美醫院跨團隊治療奏效！歷經7次手術加上9個月治療，成功擺脫植物人狀態。（奇美醫院提供）

台灣42歲李姓男子在高空進行電纜布線作業時不慎墜落，頭部著地，緊急送往奇美醫院時已陷入重度昏迷，昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放大等危急徵象。電腦斷層檢查顯示，李男右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂，左側腦出血與硬腦膜下出血，另合併脊椎及多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重多重外傷，生命一度垂危。

院方指出，李男24年前曾因重度腦傷在奇美醫院接受手術救回，此次因工安意外再度重創頭部，傷勢更為複雜嚴重，對醫療團隊是一大挑戰。

神經外科主治醫師鄭鴻翔接手後，立即安排雙側開顱手術清除血塊；術後因腦部嚴重腫脹、腦壓飆升，除以藥物控制外，並啟動低溫療法，將體溫控制在攝氏34至35度，以降低腦部發炎反應與代謝負擔，協助病人度過急性危險期。

隨著病情逐步穩定，李男一度進入植物人狀態，對外界刺激無明顯反應。後續由一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑接手評估，認為仍具復原潛力，遂安排跨團隊整合治療，包含重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸及積極的多專業復健，以期改善病人認知與神經功能。

經過前後7次手術及長達9個月的住院與治療，李男目前已能在旁人適當協助下自行進食、進行短距離行走，並能以簡單句子溝通，從原本毫無反應的植物人狀態，逐步恢復基本生活自理能力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，創傷性腦損傷（TBI）是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，在腦傷後1至3個月的亞急性期，若能適當介入治療，有助於提升意識恢復機會。奇美醫院導入重複性經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療方式，透過非侵入性的磁場刺激大腦皮質，促進受損神經活化與神經可塑性，並結合高壓氧、中醫與復健治療，提升整體復甦成效。

鄭鴻翔指出，重度腦傷病人即使保有部分腦幹反射，認知、行為與情緒調節功能仍可能嚴重受損，往往需長期照護，家屬在醫療決策與經濟、心理層面均承受極大壓力。

洪翊傑也提醒，重複性經顱磁刺激治療前須經專科醫師審慎評估，若病人體內有金屬植入物、三個月內曾發生癲癇，或不適合接受核磁共振檢查者，皆可能不適用。院方強調，透過中西醫整合與跨科部合作，仍可為重度腦傷病人爭取更多恢復機會。

成功案例李先生的太太(右二)贈花給一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑(左二...
成功案例李先生的太太(右二)贈花給一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑(左二)、神經外科主治醫師鄭鴻翔(左一)、神經外科職能治療師許雅芳，感謝奇美醫院跨團隊救治。（奇美醫院提供）

上一則

冬至到吃湯圓 營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

下一則

為健康改吃替代食品 營養師示警：可能產生反效果

延伸閱讀

澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判

澤倫斯基：美國提議在邁阿密與烏俄團隊一同談判
紐約深刻博物館 辦華人藝術家聯展

紐約深刻博物館 辦華人藝術家聯展
中醫雷射針灸 緩解牙痛、神經痛、中風

中醫雷射針灸 緩解牙痛、神經痛、中風
研究：音樂能強化藥效 幫助腦部治療

研究：音樂能強化藥效 幫助腦部治療

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
長安醫院神經內科醫師林映藍說，維生素B12是維護神經系統運作的關鍵營養素。（長安醫院提供）

67歲婦被誤診罹患憂鬱症 幸及時補充維生素B12獲改善

2025-12-15 18:39

超人氣

更多 >
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底