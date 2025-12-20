高空墜落重度腦傷成植物人 奇美醫院跨團隊治療9個月成功喚醒

高空墜落重度腦傷成植物人，奇美醫院跨團隊治療奏效！歷經7次手術加上9個月治療，成功擺脫植物人狀態。（奇美醫院提供）

台灣42歲李姓男子在高空進行電纜布線作業時不慎墜落，頭部著地，緊急送往奇美醫院時已陷入重度昏迷，昏迷指數僅6分，並出現瞳孔放大等危急徵象。電腦斷層檢查顯示，李男右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂，左側腦出血與硬腦膜下出血，另合併脊椎及多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重多重外傷，生命一度垂危。

院方指出，李男24年前曾因重度腦傷在奇美醫院接受手術救回，此次因工安意外再度重創頭部，傷勢更為複雜嚴重，對醫療團隊是一大挑戰。

神經外科主治醫師鄭鴻翔接手後，立即安排雙側開顱手術清除血塊；術後因腦部嚴重腫脹、腦壓飆升，除以藥物控制外，並啟動低溫療法，將體溫控制在攝氏34至35度，以降低腦部發炎反應與代謝負擔，協助病人度過急性危險期。

隨著病情逐步穩定，李男一度進入植物人狀態，對外界刺激無明顯反應。後續由一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑接手評估，認為仍具復原潛力，遂安排跨團隊整合治療，包含重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸及積極的多專業復健，以期改善病人認知與神經功能。

經過前後7次手術及長達9個月的住院與治療，李男目前已能在旁人適當協助下自行進食、進行短距離行走，並能以簡單句子溝通，從原本毫無反應的植物人狀態，逐步恢復基本生活自理能力。

奇美醫院腦創傷中心主任郭進榮表示，創傷性腦損傷（TBI）是導致病人陷入昏迷或植物人的主要原因，在腦傷後1至3個月的亞急性期，若能適當介入治療，有助於提升意識恢復機會。奇美醫院導入重複性經顱磁刺激（rTMS）作為輔助治療方式，透過非侵入性的磁場刺激大腦皮質，促進受損神經活化與神經可塑性，並結合高壓氧、中醫與復健治療，提升整體復甦成效。

鄭鴻翔指出，重度腦傷病人即使保有部分腦幹反射，認知、行為與情緒調節功能仍可能嚴重受損，往往需長期照護，家屬在醫療決策與經濟、心理層面均承受極大壓力。