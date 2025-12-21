46歲女鼾聲變大 以為良性腫瘤…竟是罕見咽喉小唾腺癌

我的頻道

醫師提醒，罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，可採取達文西手術保留舌根與聲帶；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，可採取達文西手術保留舌根與聲帶；示意圖。（圖／123RF）

46歲黃姓女子幾年前自費健檢，意外在咽喉發現一塊表面光滑的腫塊，初診評估為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫。

雖然之後打呼聲變大，她沒有明顯不適，只覺得腫塊似乎在變大。直到前往醫院檢查，切片結果竟是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且腫瘤已侵犯到喉部外側，確診時已是第三期。

容易誤判成黏液囊腫

台灣林口長庚耳鼻喉部部長方端仁指出，咽喉小唾液腺癌占所有喉部惡性腫瘤不到1%，極為罕見，且常以緩慢、低症狀的方式生長，使臨床端容易誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或其他良性病灶，導致延誤治療。許多病人確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，只能接受全喉切除，永久失去說話能力，對生活品質造成巨大影響。

患者恐面臨失語風險

為避免病人面臨失語風險，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」。手術先以機器手臂從口內分離腫瘤與舌根、聲帶，再從頸部開4公分小切口，分離舌動脈、舌骨與甲狀軟骨，內外夾擊，一次完整切除藏於深頸部、靠近聲門的3公分腫瘤，同時成功保留聲帶。

術後兩周，黃小姐已能順利說話與正常進食，保住原有的生活功能。她回憶，「一開始以為只是良性腫瘤，除了打呼變大，生活都很正常，還想過跟它和平共處。」但在多名醫師的堅持與轉診下，才發現這是一顆「難察覺卻不能忽視的惡性腫瘤」。

目前康復之路還在進行，黃小姐說，她會持續聽從醫師建議，希望早日回到正常生活，心懷感恩。

達文西手術保住聲帶

林口長庚耳鼻喉頭頸團隊引進單孔達文西系統後，持續優化咽喉手術流程，透過改良入路、強化止血與團隊協作，成功降低高風險出血率。相關成果刊登於2025年8月的「機器人外科學雜誌」，為台灣首篇在此領域獲國際肯定的本土研究。

方端仁表示，院內已經累積逾70例成功案例，包括困難咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症，並證實新式「內外複合喉保留手術」可同時完整切除腫瘤並保留聲帶。但方端仁強調，腫瘤若侵犯超過三分之二或病患心肺功能不佳則不適用。

黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，以達文西手術治療，術後兩周已能順...
黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，以達文西手術治療，術後兩周已能順利說話與正常進食。（圖／林口長庚醫院提供）

