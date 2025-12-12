切除9公分瘤 25歲孕媽乳房重建 台中榮總跨團隊助她完整迎子

我的頻道

記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總醫療團隊昨提前為陳女（中）慶生。（台中榮總提供）
台中榮總醫療團隊昨提前為陳女（中）慶生。（台中榮總提供）

25歲陳女去年初右乳確診9公分邊緣性葉狀瘤，切除右乳後意外發現已懷孕，她在懷孕8周，接受高難度的自體腹部皮瓣乳房重建手術，並且在去年11月生子。陳女表示，感謝台灣台中榮總跨團隊照護，讓她能以「完整」的狀態順利迎接兒子。

陳女在去年初驚覺右側乳房硬塊在兩周內迅速增大，幾乎讓胸部大了一個罩杯。經台中榮總乳房外科主任洪志強安排切片檢查，確診為邊緣性葉狀瘤，因體積已達約9公分，為避免復發與轉移，醫療團隊建議必須切除整個右側乳房。

陳女表示，她切除乳房後，又意外發現懷孕，一想到孩子可能問「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣！」讓她更確定重建決心。在整形外科主任呂俊德、婦女醫學部醫師林俐伶合作下，在懷孕8周時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術；她提醒女性民眾每月自我檢查乳房，發現異狀即時就醫。

呂俊德指出，在懷孕僅8周接受自體腹部皮瓣重建手術，屬國際醫學文獻中「極稀少」的挑戰。此手術需精準運用病人腹部組織，重建觸感柔軟、外型自然的乳房。術後，林俐伶密切合作，持續追蹤病患和胎兒狀況。陳女孕中期發現子宮頸閉鎖不全，在34周早產，幸賴台中榮總跨科團隊的全力照護，最終母子均安。

呂俊德強調，隨著乳癌發生年齡年輕化，以及女性自我意識抬頭，因病切除乳房後的重建需求正顯著增加。國際文獻證實，乳房重建能有效提高病人自信、降低焦慮。台中榮總統計，2024年執行的乳房重建手術已達90例，較2020年成長近3倍。

