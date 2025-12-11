我的頻道

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

健檢稱「良性咽喉腫塊」 女打鼾愈來愈大聲 竟是罕見咽喉惡性瘤

記者陳雨鑫／台北即時報導
黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，林口長庚醫院耳鼻喉科團隊以達文西手術的方式幫助她保留舌根與聲帶。（林口長庚醫院提供）
黃姓女子被診斷罹患罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，林口長庚醫院耳鼻喉科團隊以達文西手術的方式幫助她保留舌根與聲帶。（林口長庚醫院提供）

46歲黃姓女子幾年前自費健檢，意外在咽喉發現一塊表面光滑的腫塊，初診評估為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫。雖然之後打呼聲變大，她沒有明顯不適，只覺得腫塊似乎在變大。直到前往台灣林口長庚醫院耳鼻喉科進一步檢查，切片結果竟是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且腫瘤已侵犯到喉部外側，確診時已是第三期。

林口長庚耳鼻喉部部長方端仁指出，咽喉小唾液腺癌占所有喉部惡性腫瘤不到1%，極為罕見，且常以緩慢、低症狀的方式生長，使臨床端容易誤判為黏液囊腫、舌根淋巴增生或其他良性病灶，導致延誤治療。許多病人確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，只能接受全喉切除，永久失去說話能力，對生活品質造成巨大影響。

為避免病人面臨失語風險，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」。手術先以機器手臂從口內分離腫瘤與舌根、聲帶，再從頸部開4公分小切口，分離舌動脈、舌骨與甲狀軟骨，內外夾擊，一次完整切除藏於深頸部、靠近聲門的3公分腫瘤，同時成功保留聲帶。

術後兩周，黃小姐已能順利說話與正常進食，她感謝方端仁及團隊讓她切除腫瘤，也保住原有的生活功能。她回憶，「一開始以為只是良性腫瘤，除了打呼變大，生活都很正常，還想過跟它和平共處。」但在多位醫師的堅持與轉診下，才發現這是一顆「難察覺卻不能忽視的惡性腫瘤」。

目前康復之路還在進行，黃小姐說，她會持續聽從醫師建議，也給自己一個讚，乖乖配合、努力恢復，希望早日回到正常生活，心懷感恩。

林口長庚耳鼻喉頭頸團隊引進單孔達文西系統後，持續優化咽喉手術流程，透過改良入路、強化止血與團隊協作，成功降低高風險出血率，使手術更安全、可複製。相關成果並刊登於2025年8月的「機器人外科學雜誌」，為台灣首篇在此領域獲國際肯定的本土研究。

方端仁表示，院內已累積逾70例成功案例，包括困難咽喉腫瘤與睡眠呼吸中止症，並證實新式「內外複合喉保留手術」可同時完整切除腫瘤並保留聲帶，但腫瘤若侵犯超過三分之二或病患心肺功能不佳則不適用。

