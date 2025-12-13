傷口小、疼痛少、恢復快 微創瓣膜手術「開心」更安心

經右側肋間內視鏡微創瓣膜手術，傷口小於5公分。(圖／台北榮總提供)

開心手術有新選擇，台北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合早期拔管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷口疼痛、恢復快，縮短住院時間，大幅提升手術品質與舒適度，患者不會因害怕開刀而錯過手術黃金時間，讓開心手術更安心。

70歲的陳先生，今年初因偶發性胸口痛，量血壓竟然高達180mmHg，就診檢查診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，聽到要動心臟手術非常驚慌，先進行心導管保守治療。後經專科護理師提醒「一定要開刀治療」，經詳細術前評估與醫病溝通後，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，並在手術室內移除氣管內管，恢復迅速，術後第6天即出院。

傷口縮小至5公分以內

台北榮總心臟血管外科主治醫師郭姿廷表示，傳統外科瓣膜置換手術為標準治療，換上新的人工瓣膜。一般傳統開胸手術，需要從胸口正中央鋸開胸骨，傷口動輒20公分，光聽、光想像就令人卻步。許多病人聽到心臟手術就相當害怕，經常拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。

郭姿廷強調，患者動開心手術，最害怕的就是傷口疼痛，以及拔除呼吸器的痛楚。當患者在恢復室醒來時，口中還戴著像粗吸管的呼吸器，會產生心理壓力，無法說話、擔心活動受限等。

台北榮總發展的「內視鏡微創瓣膜手術」，結合多模式精準麻醉，以及手術室內早期拔除氣管內管。郭姿廷說，傷口位於右側肋間，且傷口縮小至5公分以內，另透過3D內視鏡的鏡頭，可清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程精準，且傷口小、疼痛少、恢復快，狀況穩定術後隔日即可下床活動，平均術後5至7天出院，回家後也很快就能恢復正常生活。

台北榮總心胸麻醉科主治醫師張嫚芸表示，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，等生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管。這段時間要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管的不適感，感到焦慮。

患者清醒 不會經歷劇痛

張嫚芸說，透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛。她分享，71歲呂女士，因為活動喘而就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術，結合多模式精準麻醉，患者醒來根本沒有麻醉過的記憶，復原迅速，術後第四天即出院。

郭姿廷指出，心臟瓣膜問題主要為狹窄、閉鎖不全，其致病原因非常複雜，包括老化、退化、先天結構異常、感染、自體免疫疾病等。不少人被診斷出心臟瓣膜疾病，總認為要先「調養身體」，如果不及早治療，疾病拖到急重症時，可能走路就會喘、胸悶、昏厥，治療風險變高，治療成效也較差。